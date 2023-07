Acusan a WhatsApp de espiar a usuarios mientras duermen

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más populares del mundo, pero en los últimos días ha surgido una preocupación sobre si la plataforma es segura mientras se duerme.Un usuario de Twitter, Foad Dabiri, reportó que WhatsApp accedió al micrófono de su teléfono mientras dormía, lo que ha provocado que muchos internautas se pregunten si esto es posible.“WhatsApp ha estado usando el micrófono en segundo plano, mientras dormía y desde que me desperté a las seis de la mañana (¡y eso es solo una parte de la línea de tiempo!) ¿Qué está pasando?”, publicó el usuario, que sustentó sus acusaciones con imágenes en las que se muestran los supuestos accesos que terminaron a las 6:53 am. Elon Musk, el dueño de Tesla y Twitter, fue uno de los personajes públicos que expresó su descontento con WhatsApp, dejando claro que no se puede confiar en la plataforma. Después abrió el diálogo con sus seguidores y aseguró que existe la mala relación entre Meta (la empresa matriz de WhatsApp) y los antiguos fundadores de la plataforma de mensajería instantánea.“Desde que los fundadores de WhatsApp abandonaron Meta/Facebook disgustados, iniciaron una campaña e hicieron contribuciones importantes para construir Signal. Lo que aprendieron sobre Facebook y los cambios en WhatsApp obviamente los perturbó mucho”, detalló el magnate.Meta aclara que no pueden espiar a los usuariosTras la viralización de la acusación, el equipo de Meta se comunicó con la persona afectada y aseguró que los usuarios tienen el control total sobre la configuración del micrófono. Una vez que se otorga el permiso, WhatsApp solo accede cuando un usuario está haciendo una llamada o grabando una nota de voz o un video, y estas comunicaciones están protegidas por encriptación de extremo a extremo, lo que significa que la app no puede oírlas.