Vigilan con lupa comportamiento de tránsitos de Reynosa

Autoridades de Reynosa aplican los controles necesarios para que los elementos de tránsito realicen de forma correcta sus funciones

Por: Víctor Hugo Guerra

marzo, 01, 2022 14:32

Con la finalidad de que los oficiales de tránsito y vialidad de la ciudad de Reynosa, no estén involucrados en actividades ilícitas o no permitidas dentro y fuera del horario de sus funciones, el secretario de Seguridad Pública, José Alfonso Peña Rodríguez, dijo que el personal está siendo revisado diariamente a pesar de que no cuentan con algún señalamiento al respecto.

"Todos los días está verificando, no tenemos ningún reporte que nos lleve a este tipo de información, se llevan a cabo todos los controles necesarios para que los tránsitos estén enfocados únicamente en la labor que corresponde a su puesto", indicó.

Explicó que, en breve aunado a estas revisiones, los 58 elementos de tránsito y vialidad, así como el personal administrativo, serán sometidos a los exámenes de control y confianza.

"Se aplica cada dos años, nosotros al entrar a la Secretaría nos percatamos de que ya está con un término de vencimiento y se hace el procedimiento, la solicitud para que nuevamente se programen y se realicen esos exámenes de control de confianza, estamos dentro del procedimiento, estamos esperando ahorita, en la fase que estamos es en espera de que nos den fecha", explicó.

Por lo pronto, dijo que los elementos ya fueron sometidos al examen antidoping y esperan los resultados por parte del departamento que realizó las pruebas.

"El departamento de recursos humanos el fin de semana pasado realizó esos exámenes también de manera rutinaria, de manera periódica se llevan a cabo este tipo de controles y estamos en espera de que recursos humanos nos muestran los resultados, aún no tengo ese dato", agregó.

