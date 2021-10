Trabaja Reynosa de forma permanente en detección del cáncer

El alcalde Carlos Víctor Peña Ortiz puso en marcha los trabajos de octubre, donde se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama

Por: Redacción INFO7

octubre, 18, 2021 14:37

En Reynosa, los programas para la detección oportuna del cáncer en la mujer son permanentes, así lo anunció el alcalde Carlos Víctor Peña Ortiz, quien puso en marcha los trabajos de octubre, el mes rosa, donde se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama.

A través del sistema DIF, el ayuntamiento destina recursos para la realización de exámenes completos gratuitos, e invitó a la población femenina a que no tengan miedo y acudan a la realización del examen.

"Les voy a pedir que no tengan miedo porque a diferencia de años atrás, un diagnóstico de cáncer el día de hoy ya no es una sentencia de muerte, es una sentencia para aprender más, es una sentencia para ser más solidarios, es una sentencia para poder entender al ser humano de mejor manera y poder ser más sensible a las necesidades y también a lo que padecen muchísimas mexicanas".

Por su parte el presidente del patronato del sistema DIF Reynosa, Carlos Peña Garza, hizo un llamado a la población para que se sumen a los trabajos realizados durante los próximos días en los que se espera atender a la mayor cantidad posible de mujeres en las instalaciones del centro integral ubicado en la colonia Aquiles Serdán, manifestó que la exploración oportuna es sinónimo de salvar vidas.

"En la medida en que el ser humano comprenda la importancia de la autoexploración iremos disminuyendo los casos fatales por el cáncer de mama, día a día se incrementan los factores de riesgo en la población y todas las enfermedades, virus, bacterias y otros tipos de cáncer entre otras nos enseña que tenemos que prevenir y cuidarnos, como principal factor la alimentación correcta y los hábitos saludables de vida".

En el evento estuvo presente Norma Leticia Faz Sánchez, ella acudió desde el año pasado a esta misma campaña y le fue detectado cáncer de seno, afortunadamente llego a tiempo y hoy el municipio le apoya con los tratamientos y está saliendo adelante, en su testimonio, invita a todas las mujeres para que acudan de manera regular al médico de confianza.

"Desafortunadamente me dijeron lo que nadie quiere escuchar, tenía yo una anomalía en mi seno, pero afortunadamente llegué a tiempo, yo quiero decirles que ese cheque, que no dejen las cosas para mañana y que no cometan el error que yo cometí de mal informarse, porque cada una de nosotras somos únicas e irrepetibles, no nos podemos comparar con nadie, nuestro organismo reacciona de diferente manera".

El cáncer en la mujer, es una de las principales causas de muertes en nuestro país, de ahí la importancia de que, en este día y el resto del año, los gobiernos impulsen iniciativas como esta, donde se atiende a esta población de manera gratuita, así lo manifestó el presidente municipal, Carlos Víctor Peña Ortiz.

"Por eso les hago un llamado a todas ustedes a que lo hagan todos los años como rutina, que tengamos esa cultura de la prevención y que podamos juntos en familia llevar a cabo este tipo de eventos para que ustedes tengan esa conciencia sana de que están bien de salud, pero también bien de conciencia, bien de espíritu y especialmente que estén bien para sus familias".