Toma del Hospital General si afecta su funcionamiento

Las oficinas administrativas y de gobierno del Hospital General de Reynosa, continúan tomadas por un grupo de trabajadores sindicalizados que denuncian presuntos actos de maltrato laboral, Jorge Omar Resendez Vera, secretario general de la subsección 12 del sindicato, dijo que la toma de oficinas no tiene fin ya que asegura que a la fecha no se ha resuelto de manera favorable las inconformidades.

“Son varios puntos, varios motivos, los atropellos que está haciendo la autoridad en contra de los trabajadores y como Sindicato esto no lo vamos a permitir, entendemos que también tenemos obligaciones, pero los derechos no los pueden obstruir ellos, son puras inconformidades de los compañeros, han hecho movimientos y justificadamente, todo tiene que ser en tiempo y forma”

Los inconformes entre otros puntos, se quejan de la desaparición del cuarto turno, así como el pago de domingos y días festivos, la directora del hospital general, la doctora Margarita Ceccopieri, echó abajo estos argumentos al asegurar que esto no es facultad de un director de hospital.

“Pero en qué cabeza cabe que yo voy a hacer eso, no voy a cerrar el hospital el viernes y abrirlo el lunes por ejemplo, ahora yo no tengo la facultad de cerrar un turno, quien lo debe de hacer si lo considera y que lo dudo, sería el gobernador, el secretario de salud, negociación sindical, no es facultad del director claro que no y que también yo los quiero obligar a trabajar en días que el gobierno otorga, ya ves que dicen que es otorgado el día 1 de noviembre, y que yo quiero obligar a trabajar y luego no pagarles, como podría hacer yo eso, como los obligo”, exclamó la directora.