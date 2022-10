Temen tianguistas por decomiso de mercancía

Comerciantes del Tianguis 'La Paz' solicitaron el apoyo de las autoridades estatales para detener los decomisos de mercancía por parte de la FGR

Por: Alfredo Uvalle

octubre, 24, 2022 14:26

Comerciantes del Tianguis "La Paz" de Ciudad Victoria, mostraron su preocupación ante el decomiso de mercancía que ha venido realizando la Fiscalía General de la República, (FGR) y acudieron ante las autoridades del gobierno del estado para solicitar el apoyo correspondiente para detener dichos decomisos.

Los tianguistas argumentan que se trata de su único sustento y que su patrimonio se encuentra en riesgo.

El presidente del Tianguis "La Paz", Guillermo Angulo Padilla, dijo que los comerciantes se encuentran preocupados ante la situación que se viene presentando desde el pasado fin de semana en la capital del estado.

"Pues traigo una preocupación por mis compañeros que me están hablando y me están preguntando sobre los decomisos que empezaron a hacerse, tengo muchos compañeros que viven de esto, se dedican al comercio, pero pues ahorita la incertidumbre de ellos es salir o no salir porque pues algunos tienen poca mercancía y luego para que se las vayan a quitar, no es justo", señaló.

El Tianguis Solidaridad, mejor conocido como "La Paz", es el más grande en Ciudad Victoria y registra una afluencia de hasta 2,500 personas cada fin de semana sobre la avenida Carlos Adrián Avilés Bortolussi.

"Pero no sabemos en realidad a quienes se están dirigiendo, si es a las personas que introducen mercancía o ropa lo que sea o va a ser en general, esa es la pregunta que los compañeros me hacen, como trabajan algunos a diario pues es la preocupación de todos, aquí todos hacemos la luchita de salir adelante, pero los decomisos nos van a dejar en la calle", dijo el líder de los tianguistas..

