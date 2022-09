Tamaulipas está harto de malos gobiernos, dijo ¡basta!: AMLO

El Presidente López Obrador ofreció todo su apoyo al gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal, tras la decisión de regresar al Senado

Por: Alfredo Uvalle

septiembre, 27, 2022 13:09

En su conferencia mañanera, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, refrendó su apoyo al doctor Américo Villarreal Anaya y aseguró que el pueblo de Tamaulipas "es mucha pieza" y "está harto de tanto abuso, de malos gobiernos" y dijo "¡basta!".

Lo anterior luego de ser cuestionado sobre la decisión del gobernador electo de Tamaulipas para reincorporarse como senador de la República.

"Se está protegiendo porque existe una persecución, es una situación muy extrema y hay presiones", advirtió.

López Obrador destacó que Tamaulipas merece a un hombre de "primera" y bueno como el doctor Américo Villarreal.

"Conozco a Américo Villarreal, es una gente decente, como lo merece Tamaulipas", reconoció.

El presidente destacó la ejemplar participación del pueblo tamaulipeco en las pasadas elecciones del 5 de junio.

"Está por resolverse lo de Tamaulipas (en el Tribunal Electoral) y como ganó el pueblo de Tamaulipas y además fue ejemplar su participación porque aun en un ambiente de miedo salen a votar y están ahí haciendo colas, filas y fue el estado en donde hubo más participación ciudadana, por eso pues no sirvió ningún fraude.

"Porque cuando no participa la gente con 20% de votos que compren con eso pueden hacer fraude, pero aquí participó más gente que en Hidalgo, en Quintana Roo y que en Oaxaca, por eso no pudieron, como no pudieron con el fraude, porque el pueblo es mucha pieza, el pueblo de Tamaulipas harto de tanto abuso, de malos gobiernos, dijo basta", indicó el mandatario.

