'Tamaulipas es ejemplo nacional en práctica de vasectomías'

En Tamaulipas bajo el esquema de “Vasectomía sin fronteras”, este procedimiento está al alcance de los ciudadanos y residentes del Valle de Texas

Por: Víctor Hugo Guerra

Noviembre 05, 2022, 15:08

El próximo 18 de noviembre, se estará celebrando el día mundial de la vasectomía, una práctica considerada como un acto de amor hacia la pareja, así es como lo explica el doctor Iván Godínez, responsable del área de planificación familiar en la secretaria de salud del gobierno de Tamaulipas. La ciudad de Reynosa fue elegida para iniciar estas cirugías por ser la de mayor aceptación a nivel estatal.



“Aquí tenemos la particularidad que en Reynosa hay una lista algo grande, hay mucha aceptación del método, nosotros primero nos habíamos concentrado en atender esa lista de espera, tratar de solventarlos y que no estuvieran esperando más tiempo los pacientes, pero con toda la difusión que se ha realizado, ha habido captación de nuevos usuarios, nuevos pacientes”



El medico puntualizó que el estado de Tamaulipas, es ejemplo nacional por la aceptación de los varones en realizarse la vasectomía, colocándose en el quinto lugar en el país, la vasectomía es a consideración del hombre una vez cumplida la mayoría de edad, comentó que se han registrado casos de jóvenes de entre los 18 y los 20 años que deciden no ser padres, la cirugía es ambulatoria y se hace bajo anestesia local en la unidad móvil de la secretaria de salud.



“Se usa una pinza con un extremo muy agudo, con este extremo hacemos una pequeña incisión de medio centímetro y a través de esa incisión hacemos exactamente lo mismo que en la técnica tradicional, sacamos los conductos, los ligamos y cortamos un pequeño segmento, ya con esto es menos invasiva y ofrece una recuperación muy rápida, el paciente al día siguiente ya anda como si nada, nosotros aconsejamos que al menos de 24 a 48 horas de reposo”



A través de la dirección de planificación familiar y de salud reproductiva de la secretaria de salud y todas las jurisdicciones en los municipios, informan a los varones sobre las realidades del procedimiento y así romper con todos los mitos que existen en torno a la vasectomía.



“Algunos de nuestros pacientes siguen pensando que ya no van a poder funcionar sexualmente, que su actividad sexual va a cambiar de manera negativa, que van a engordar, que la acumulación de esperma puede provocar un cáncer de próstata, pero en realidad es completamente falso, es algo erróneo, contrario a lo que se piensa de que la actividad sexual va a verse afectada, hay estudios que nos dicen que es lo contrario, porque al final de cuentas el paciente ya ejerce una libertad sexual mayor con su pareja porque ya van a evitar ese miedo de poder generar un embarazo”



Explicó que en Tamaulipas bajo el esquema de “Vasectomía sin fronteras”, este procedimiento está al alcance de los ciudadanos y residentes del Valle de Texas, los ciudadanos de ambos lados pueden acudir sin importar si cuentan o no con servicios médicos, la cirugía se realiza de manera gratuita.



“Por ejemplo nosotros que venimos de Ciudad Victoria allá ronda entre los 4000 y 6000 pesos, aquí en la zona fronteriza ese costo se duplica, por ejemplo, en nuevo Laredo tuvimos un caso de un paciente que le cobraban 12,000 pesos, no se diga de aquel lado del puente, hay clínicas que le ofrecen en más de 1000 dólares, nosotros por parte de Secretaría de salud lo ofrecemos de manera gratuita es algo que nosotros queremos replicar”