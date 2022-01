Soy hombre de resultados, asegura Américo Villarreal Anaya

El precandidato a la gubernatura de Tamaulipas exhortó a la unidad y a cerrar filas para lograr la transformación que se requiere en la entidad

Por: Alfredo Uvalle

enero, 30, 2022 14:06

Con la frase de "Es un honor estar con el Doctor", miles de militantes y simpatizantes del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, (MORENA), tomaron protesta como integrantes de los comités de protagonistas del cambio verdadero para la defensa de la cuarta transformación en Ciudad Victoria.



El precandidato a la gubernatura de Tamaulipas Américo Villarreal Anaya, aseguró que es un hombre de resultados y que no va a traicionar a las familias de la entidad.

"Saben porque me conocen que soy hombre de resultados y que respeto mi palabra y que me comprometo aquí con ustedes viéndolos a los ojos que no los voy a traicionar, voy a defender su proyecto para Tamaulipas y su proyecto para México".

En la reunión de simpatizantes y militantes de la 4T, Villarreal Anaya se refirió al tema de la paridad en donde la mujer está presente en el desarrollo y el avance de la vida nacional.

Dijo que con el trabajo de las mujeres y su dedicación, son garantes de la transformación en la que se encuentran inmersos en Tamaulipas y en México.

"Hoy tenemos siete gobernadoras, como nunca en la cámara de senadores y diputados hay 250 mujeres diputadas y 250 hombres diputados, tenemos paridad en el gabinete del presidente y hay representación de las mujeres en muchos ámbitos de nuestra vida nacional, ese es el papel protagónico que debe y va a seguir teniendo la mujer en esta cuarta transformación", señaló.

En entrevista exhortó a la unidad y a cerrar filas en Tamaulipas para lograr llegar a la transformación que se requiere en la entidad.

Estuvo acompañado de su esposa María Santiago de Villarreal, el Alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez y su esposa Lucia Rodríguez de Gattas, las Alcaldesas de Nuevo Laredo Carmen Lilia Canturosas y de Díaz Ordaz Nataly García, además de Diputados locales y federales.