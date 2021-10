Sostiene INDEX Reynosa encuentro con gobernador de Tamaulipas

Durante la reunión fueron abordados temas como infraestructura, comercio internacional, servicios básicos, energía eléctrica, seguridad y salud en la región

Por: Víctor Hugo Guerra

octubre, 29, 2021 10:31

Socios de INDEX Reynosa sostuvieron un encuentro con el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, en el que dialogaron y reiteraron su compromiso de trabajar en equipo para afrontar los retos de la industria en esta ciudad fronteriza.

Durante la reunión, fueron abordados temas como infraestructura de la ciudad, comercio internacional, servicios básicos, energía eléctrica, seguridad, salud y planes de crecimiento a corto plazo de la industria en esta región de la entidad.

Humberto Martínez Cantú, Presidente de INDEX Reynosa, agradeció la apertura del mandatario para escuchar la voz de los representantes de la industria y destacó el interés de quienes la representan de contribuir al desarrollo de la comunidad.

"Los integrantes de esta asociación estamos trabajando de manera permanente no solo para nuestras empresas, sino para la comunidad en general, por eso buscamos siempre tener comunicación y coordinación con las autoridades como esta que se da de manera directa con el Gobernador de Tamaulipas", dijo Martínez Cantú.

Los integrantes de INDEX tuvieron la oportunidad de realizar planteamientos sobre los retos que enfrentan las empresas e intercambiar impresiones sobre la situación actual del país, el estado y la ciudad.

Por su parte, el gobernador ofreció mantener un diálogo permanente con los representantes de la industria de Reynosa, que representan un pilar importante para el desarrollo de toda la entidad.

"El dinamismo que se vive aquí en la frontera hay que vivirlo para entenderlo, es un dinamismo muy grande, lo he vivido, lo entiendo, lo dimensiono, es por eso que no hemos dejado de llevar a cabo políticas públicas que permitan no solamente fortalecer la industria, sino que se vaya incrementando", dijo el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca..

El mandatario también se comprometió a continuar brindando facilidades desde su administración para que los sectores productivos sigan recuperándose de los efectos de la pandemia por Covid-19.