Sin capacidad para atender la 'avalancha' de migrantes

Siguen llegado a la frontera de Nuevo Laredo migrantes de Haití en busca de asilo político, pero no se tienen los albergues suficientes para atenderlos.

Por: Julio Pruneda

mayo, 02, 2022 17:26

Ante está situación mencionó Humberto Diez, Director de Protección Civil comenta ¨Ha sido variante la cantidad, pero tenemos un variado en el transcurso de la semana anterior a esta de mil 200 migrantes - ¿son suficientes los refugios que se tienen? –no, no definitivamente no, son 8, los refugios están llenos"

Familias enteras están acampadas en la intemperie a las afueras de iglesias, casas de migrante y refugio en espera de un registro con migración que con suerte les permita el asilo político en el país del sueño americano Estados Unidos

¨Aquí la situación es que los Estados Unidos solamente nos está recibiendo 30 por la mañana, 30 por la tarde y 10 por la noche entonces se está haciendo un embudo¨, indicó el Director de Protección Civil

A las afueras del refugio temporal de migrantes es evidente la falta de capacidad ahí se muestra una realidad, pero más que nada una necesidad urgente de atención humanitaria.

¨Aquí estamos mirando toda la gente en la tierra, no vemos nada ahora y la gente quiere entrar - ¿y qué es lo que les dicen? –todavía no nos han hablado - ¿y han pasado la noche aquí en la calle? –si aquí en la calle todos nosotros dormimos aquí no tenemos que comer, sin bañarnos¨

¨Si es difícil, pero nos toca, no hay otra forma y yo aquí esperaré, manifestaron los Migrantes Haitianos

La iglesia católica también interviene en esta emergencia migratoria ya demás de apoyar con la casa del migrante que también se saturo, el obispo de la diócesis se mantiene al tanto para apoyar a quienes por necesidad buscan una vida mejor

¨Nuestros hermanos que llegan buscan un lugar seguro, quizás un lugar de paso, pero también se seguro con el fin de cruzar hacia el otro lado en busca de una nueva vida¨, dijo Enrique Sánchez Martínez, Obispo de la Diócesis de Nuevo Laredo

