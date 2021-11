Secundaria regresa a clases aplicando medidas sanitarias

Alumnos de nivel secundaria de Reynosa volvieron este martes a clases presenciales bajo un esquema de nueva normalidad en los planteles

Por: Víctor Hugo Guerra

noviembre, 16, 2021 14:47

Regresaron con cubre boca, geles desinfectantes y algunos hasta con caretas, porque así lo marca la nueva normalidad en este regreso a las clases presenciales, se trata de la reapertura de las aulas de la primera secundaria de la zona 02 de Reynosa en abrir las puertas para recibir a los alumnos.

La escuela secundaria general número 9, Gabriel Saldívar y Silva, estuvo cerrada desde el 17 de marzo del 2020, Jesús Alberto Rodríguez Andrade, supervisor de la zona 02 de Reynosa, es quien estuvo al frente de esta reapertura.

"Van a estar trabajando de manera escalonada los grupos, ahorita a las ocho de la mañana se incorporaron los grupos de primero y de segundo grado, a las ocho 45 se incorporan los de tercer grado y van a estar trabajando con esos horarios de manera escalonada, es decir los primeros de la lista se incorporan el día de hoy, mañana los siguientes del número de lista para que se cumpla con el número establecido que dejó la COEPRIS de la mitad de alumnos por grupo".

El 26 de noviembre vence el plazo para la inscripción al programa de regreso seguro a clases presenciales, en esta convocatoria, el estado supervisa a los planteles inscritos hasta llegar a obtener el distintivo de escuela segura que cumple con los estándares para evitar los contagios en los horarios de clases, esta escuela secundaria cumplió con estos para poner freno al retraso escolar que pudiera generarse por las clases a distancia de un ciclo escolar y medio, así lo explica María Dolores López García. Directora de la Escuela Secundaria número 9.

"El papá tiene que asumir esa corresponsabilidad porque si el papá me está diciendo que el niño no trae síntomas, es porque hay una alta probabilidad de que no haya síntomas, yo creo que la escuela y así lo dicen las estadísticas, es el espacio más seguro, y con todas las medidas ahora los niños tienen que entender que de ellos depende que la escuela se mantenga abierta".

Y son justamente los alumnos quienes ya saben lo que se debe de hace para seguir manteniéndose sanos, cuidados que son aprendidos desde casa y que son recordados con diversos carteles en todo el plantel, René Roldan Reyes, alumno del tercer grado, fue lo primero que vio al ingresar al plantel

."En estos señalamientos es como para el cuidado que se necesita para evitar contagios o algo parecido, también seguir bastantes flechas como son para llegar a las aulas de trabajo, también un letrero dice que varios protocolos de seguridad que también serán importantes a la hora de trabajar".

Son 15 mil alumnos en la zona escolar 02, aquí regresaron los primeros 394, esta escuela trabaja con un protocolo más estricto ya que cuenta con área de aislamiento para alumnos que pudieran sentirse mal durante la entrada al turno escolar, los prefectos escolares como el maestro, Fermín Galván Martínez, son los encargados de hacer que se cumpla con estos protocolos.

"Esta área se implementó para detectar que en caso de que algún alumno llegue a su casa o que ya haya brincado esos tres filtros que tenemos antes de ingresar a los salones, el maestro que está en clase lo va a detectar y en ese proceso nos mandan hablar a Prefectura o a trabajo social y a los que están en el Consejo de salud y bajamos con el alumno y lo ponemos en esta área".