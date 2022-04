Se queda sin sembrar 60% del campo en San Fernando

Productores agrícolas señalaron que el panorama es crítico en el estado de Tamaulipas y lamentaron el olvido en el que se encuentra el campo por falta de apoyos

Por: Alfredo Uvalle

abril, 11, 2022 13:43

Debido a la falta de apoyos por parte del gobierno federal, productores agrícolas dejaron de sembrar en el territorio de San Fernando, Tamaulipas, y algunos cambiaron de actividad económica por resultar incosteable.

Jesús Galván, productor agropecuario, dijo que el panorama es crítico en el estado y lamentó el olvido en el que se encuentra el campo con el 60% de las tierras que se quedaron sin sembrar.

"Pero no tenemos el apoyo de los subsidios que había antes y no tenemos financiamiento, no hay quien nos apoye ahora como lo hacían antes los gobiernos pasados y creo que eso nos va a llevar a un quebranto increíble, no nada más al campesino sino al país entero", señaló.

El también excandidato a la presidencia municipal en este municipio golpeado por la inseguridad, la pandemia y el olvido de la federación, dijo que desaparecieron los insumos destinados para las familias del campo, y que son varios los productores que prefirieron dedicarse a otras actividades, incluso fuera del municipio.

"Totalmente sí, es real, han cambiado de actividad porque ya no es productivo sembrar, y no es productivo porque no tenemos una competencia leal porque el precio del sorgo se fija conforme está en Estados Unidos, ahorita está muy bien pagado el sorgo precisamente, pero no tenemos el apoyo de los subsidios que había antes", dijo Chuy Galván.

