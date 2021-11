Se beneficia el comercio fronterizo con la pandemia

El comercio fronterizo se vio beneficiado en estos 20 meses de la pandemia con ventas de hasta 60 mil millones de pesos

Por: Alfredo Uvalle

noviembre, 09, 2021 14:50

El Presidente de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio (FECANACO) en Tamaulipas, Julio Almanza Armas, reconoció que la pandemia del Covid-19 ha permitido grandes beneficios para el comercio fronterizo.

"Esto es gracias a que más de un millón y medio de ciudadanos que cuentan con su visa para cruzar a Estados Unidos, han tenido que consumir productos nacionales en lo que representa la franja fronteriza en el territorio nacional", señaló.

Dijo que el comercio fronterizo ha sido beneficiado en estos 20 meses de la pandemia con ventas de hasta 60 mil millones de pesos debido a que los residentes americanos estuvieron consumiendo más productos en México, en el mercado nacional, principalmente en el rubro del comercio.

Refirió que con la llegada de la pandemia del Covid-19, los residentes americanos realizaron compras de pánico lo que provocó escasez en las tiendas comerciales y esto generó que cruzaran al lado mexicano para adquirir sus insumos.

"El mercado mexicano fue muy bondadoso, no había desabasto y tuvimos la medicina para el Covid, tuvimos el alcohol, el gel, papel sanitario, todos los productos que no encontraban en su país, entonces se dieron cuenta que con lo que compraban con 300 dólar en el mercado nacional, lo estaban comprando con 100 dólar, era gente que no venia por la inseguridad y eso incremento las ventas de toda la frontera en 60 mil millones de pesos", dijo Almanza Armas.