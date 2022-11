Reynosa inicia recolección de juguetes y ropa para el frío

Con la finalidad de apoyar a más de 3 mil niños y adultos mayores de sectores vulnerables en la ciudad de Reynosa, la asociación civil Regalando una Sonrisa y Abrazando Corazones, solicita a la ciudadanía en general, así como a empresarios y funcionarios públicos a sumarse a la campaña de recolección de juguetes, cobijas y despensas que servirán para que familias de escasos recursos reciban estas como regalo de navidad.



A través de la página de Facebook de la asociación civil Regalando Una sonrisa y Abrazando Corazones de Reynosa, se puede hacer llegar los donativos. Un grupo de instructores de zumba fitness también se suman a la causa y estarán llevando a cabo un zumbatón con causa para recaudar la mayor cantidad de donativos.

“Si no puedes llevar un juguetito llevas la donación de 100 pesos, si no se lleva la donación de 100 pesos, cobijas, o ropa que no esté tan dañada también podemos donar”