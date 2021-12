Respaldan 'destape' del Senador Ismael García Cabeza de Vaca

El dirigente estatal del PAN, Luis René Cantú negó existan dados cargados a favor de algún aspirante y aclaró que los métodos del proceso se tienen que respetar

Por: Alfredo Uvalle

diciembre, 08, 2021 13:53

El Presidente del Partido Acción Nacional en Tamaulipas, Luis René Cantú Galván, se refirió al "destape" del senador de la república Ismael García Cabeza de Vaca para participar en el proceso interno y elegir al candidato a la gubernatura.

"Las decisiones las toma cada quien de manera personal, yo nunca lo dejé fuera y sé que ayer anduvo por ahí en la ciudad de Reynosa, yo no tengo ningún problema, al final de cuentas te vuelvo a repetir existe la madurez, existe la unidad, existe la voluntad, existe la confianza", señaló.

El líder político panista negó existan dados cargados a favor de algún aspirante y aclaró que los métodos del proceso se tienen que respetar y se habrá de respetar también la decisión de la ciudadanía para poder abanderar al Partido Acción Nacional.

"Y yo no he venido diciendo algo para aventar una cortina de humo, al contrario existe la unidad entre los aspirantes, al final de cuentas no le veo ningún problema y felicito que se sumen más y que tengan la iniciativa de encabezar un proyecto", dijo Cantú Galván.

En días pasados el Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, sostuvo una reunión con los aspirantes a la gubernatura, César Augusto Verástegui Ostos, Jesús Nader Nasrrallah, Gerardo Peña Flores, quien declinara a favor del "Truco", y el senador de la república Ismael García Cabeza de Vaca.

Entrega CDE del PAN plataforma electoral en Tamaulipas

El Presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional, Luis René Cantú Galván, hizo entrega de la plataforma electoral con motivo de la participación en el actual proceso eleccionario 2021-2022, en donde se habrá de renovar la gubernatura de Tamaulipas.

Durante el acto protocolario la Consejera electoral, Marcia Laura Garza Robles, dijo que la plataforma electoral constituye un instrumento central para que el electorado distinga de los partidos y coaliciones cuales son los aspectos ideológicos, organizativos, pragmáticos y de esta forma se oriente y promueve la participación electoral y el debate público.

El Presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), Juan Ramos Charre, y otros consejeros electorales se mantuvieron atentos al desarrollo de la entrega de la plataforma electoral panista de manera virtual.

A partir de la fecha, los consejeros del instituto electoral procederán a la revisión del documento por conducto de las áreas técnicas y con posterioridad el órgano superior hará un pronunciamiento dentro del plazo establecido en el calendario electoral, y expedirá en su momento la constancia correspondiente.