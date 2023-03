Rehabilitan drenaje en plantel Conalep 172 de Victoria

Después de 40 años de permanecer en pésimas condiciones y a través de una considerable inversión, recursos aportados por el gobierno del estado, directivos del Conalep 172 plantel Ciudad Victoria, llevaron a cabo la rehabilitación del sistema de drenaje, la remodelación de talleres y las distintas áreas del centro escolar que benefician a la población estudiantil, docentes, así como al personal administrativo.

Rodolfo Valles Villarreal, director de la institución, dijo que el sistema de drenaje ya estaba colapsado, pues había malos olores que ponían en riesgo la salud de la población estudiantil.

“Era una cuestión insalubre y por otro lado los baños también no estaban funcionando correctamente, con una suciedad muy pegada ahí, no había puertas en los baños, los aires acondicionados presentaban fallas, no enfriaban correctamente, faltaba pintura, vamos a pintar en algunas áreas, estamos en ese proceso”, señaló.