Registra Tamaulipas 9 muertes durante Guadalupe-Reyes

Los decesos se han registrado debido a accidentes carreteros durante esta época de fiestas, indicó la Cruz Roja Tamaulipas

Por: Alfredo Uvalle

Enero 05, 2023, 14:44

Desde la implementación del operativo “Guadalupe-Reyes”, del 12 de diciembre de 2022 a la fecha, se han registrado nueve personas fallecidas en accidentes carreteros, de los cuales cinco han sido menores de edad, las principales causas el exceso de velocidad y falta de precaución.



La Presidenta de la Cruz Roja Delegación Tamaulipas, Luz Virginia Tongo, dijo que el manejar a altas velocidades el saldo ha sido fatal, hasta de cuatro decesos en un solo percance carretero.



“Algunos de los encontronazos realmente fueron de frente en donde desgraciadamente hubo fallecidos, tuvimos 9 fallecidos y tengo entendido que de los cuales, es decir de esos nueve, cinco eran menores de edad”, señaló.



Dijo que a comparación del mismo periodo, pero del 2021, la incidencia de accidentes registró un incremento del 28%, logrando brindar 1,270 servicios a personas involucradas en accidentes vehiculares en diferentes municipios de Tamaulipas, principalmente en las ciudades de mayor población y en donde en base a la estadística se registraron 259 percances y volcaduras.



“Heridos por choque y volcadura en carretera 48 en total, mientras que se han registrado 47 personas atropelladas y 11 que sufrieron quemaduras en diferentes partes de su cuerpo y con lamentables consecuencias, la mayoría por el uso de pirotecnia”, dijo la delegada de la institución.



Exhortó a la población civil a extremar los cuidados, respetar los límites de velocidad y lo no menos importante, evitar manejar cansados y en estado inconveniente para evitar ser parte de las estadísticas.



“Bueno definitivamente los exhorto a que no vayan cansados número uno, que salgan a horas propicias, que todo mundo lleve el cinturón de seguridad, que no vayan alcoholizados eso es importante y que revisen su vehículo”, concluyó.