Registra CEDES déficit de custodios, médicos y técnicos

Los Centros de Ejecución de Sanciones requieren de un cambio generacional dentro del personal que labora como custodios, reconocieron autoridades

Por: Alfredo Uvalle

Junio 29, 2023, 14:50

Los cinco Centros de Ejecución de Sanciones, (CEDES) en Tamaulipas registran un déficit de personal de custodia, trabajadores de la salud y especialistas técnicos, reconoció Jaime Echartea Mojica.

El sub secretario de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social, informó que se refuerza la estrategia en los cinco ejes de reinserción social como en educación, capacitación, trabajo, deporte y salud.

Agregó que las edades del personal penitenciario son ya de personas mayores y que se requiere de un cambio generacional, contando con una convocatoria que permanece abierta a las y los interesados de Tamaulipas y del país, para integrarse como personal de custodia penitenciaria, aclarando que se están mejorando las condiciones laborales y salariales del personal.

“Debo decirles que el estado de Tamaulipas está por encima de la media nacional en lo que se refiere a salarios del personal de seguridad, siempre es deseable mejorarlo y ese será siempre el esfuerzo, pero nuestra base no es mala, un custodio más menos gana 16 mil pesos”, explicó.

Dijo que han logrado avanzar en todos los aspectos del sistema penitenciario de Tamaulipas, pero reconoció que los cambios institucionales son lentos y estos no serán sustanciales de un año a otro.

“Tengo la consigna de secretario de seguridad pública de actuar en consecuencia y ahorita por ejemplo les diría que como medidas de alto calado estamos remodelando y reequipando las áreas médicas de todos los centros penitenciarios”, y agregó:

“Estamos trabajando en muchos esquemas procedimentales, por ejemplo, algo que observó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es el tema de protocolos, procedimientos sistemáticos por lo que estamos trabajando a marchas forzadas para generar toda una estructura documental que le de forma y piso, además del marco jurídico al actuar de todos los funcionarios penitenciarios”, refirió.

Actualmente Tamaulipas cuenta con una red de cinco CEDES con una población de 4,100 Personas Privadas de su Libertad (PPL), en donde ningún inmueble presenta problemas de hacinamiento, pero sí de sobrepoblación, en el caso del centro de Ciudad Victoria, ubicado sobre la Calzada General Luis Caballero.

“No es muy alto, no constituye un problema de hacinamiento, pero sin embargo hay problema de sobre población, es decir, el centro está diseñado para albergar un número determinado de personas, por el número de camas, es decir yo tengo diez camas y tengo once internos, eso ya es problema de sobre población, no necesariamente hacinamiento, en el estado de Tamaulipas si soy enfático, no tenemos problemas de hacinamiento”, dijo Echartea Mojica.

En este contexto propuso que es fundamental atraer la atención de grupos empresariales con el objetivo de invertir en la industria penitenciaria al interior de los cinco CEDES.

“Que un empresario monte una cadena de producción de algo, capacite a los privados de la libertad, los enseñe a trabajar, que trabaje con ellos y eventualmente cuando estos logren su libertad puedan reintegrarse en esa misma empresa al exterior, eso sería el círculo virtuoso más generoso que puedo encontrar”, dijo el sub secretario de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social.