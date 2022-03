Reconocen a Ileana Magallón como Mujer del Año

Galardonan a ex encargada de la seguridad de Reynosa como la Mujer del Año por parte de la Asociación de Mujeres Profesionistas

Por: Víctor Hugo Guerra

marzo, 15, 2022 14:12

En el mes de marzo la Asociación de Mujeres Profesionistas de Reynosa, AMPRAC, está cumpliendo sus primeros cuarenta años de fundación, una celebración que se aprovecha para extender los festejos del Día de la Mujer.

Esta organización desde sus inicios está enfocada a impartir conocimientos mediante conferencias y diversos cursos, además de apoyar a mujeres de todas las edades para que concluyan sus estudios profesionales, así lo explicó, Rosa Hilda Valdez Cantú, presidenta de la asociación.

"Este evento es que ellas vean y que tengan un ejemplo a seguir, que vean que sí se puede hacerlo, que puedes dedicarte a ser mamá, puede ser estudiante, y todo al mismo tiempo se puede lograr el hacer algo", explicó.

Este grupo acompañadas de autoridades de los tres niveles de gobierno, entregaron el premio a la mujer profesionista del año, en este 2022, por sus estudios, conocimientos, pero sobre todo por el valor humano que ha demostrado en el servicio público, la presea le fue otorgada a Ileana Magallón, quien fuera en la pasada administración municipal, la primera mujer encargada del área de seguridad publica en Reynosa.

"No me lo esperaba, me siento muy honrada y muy agradecida con las mujeres profesionistas de Reynosa, con la sociedad la inocente por reconocer mi trabajo como mujer y como mujer dentro de un ámbito donde pocas mujeres incursionamos, en la seguridad, si se algo en Reynosa, lo hice desde el fondo de mi corazón, lo hice con todo mi amor y ahí están los resultados, Reynosa pidió en paz tres años", comentó.

Ileana Magallón es pionera en desempeñarse en cargos públicos que por alguna razón siempre fueron ocupados por hombres, su paso por cargos en aduanas y otros servicios, ahora son reconocidos y buscan que sean la inspiración para que muchas otras mujeres, se sigan esforzando con estudios académicos y lleguen a estos puestos.

"Por supuesto, es un compromiso el que me acaban de meter las mujeres profesionistas porque se demostró que las mujeres podemos hacer las cosas y hacerlas bien, hacerlas cabalmente, hacerlas con ejemplo, ahí está el trabajo hecho, Reynosa lo reconoce y las mujeres podemos con esto y mucho más", indicó.

Rosa Hilda Valdez Cantú, presidenta de AMPRAC, dijo que con el esfuerzo de muchas mujeres que conforman el grupo, seguirán trabajando para que las jóvenes universitarias logren pagar su título profesional y puedan acceder a mejores oportunidades laborales bien remuneradas.

"Por eso tenemos una actividad en el año donde buscamos como esas niñas que están saliendo egresadas y que no han podido obtener un título profesional puedan obtenerlo porque tú sabes que económicamente el título, la obtención del título es muy alto, buscamos y hacemos alguna actividad para poder apoyarla económicamente para que puedan pagar ese título", agregó.

INFÓRMATE EN 2 MINUTOS