Rechaza Canaco Reynosa restricciones en comercios

Preocupa a Canaco que con el aumento de insumos y materia prima comiencen a registrarse el cierre de negocios y la pérdida de empleos

Por: Julio Pruneda

enero, 05, 2022 14:34

Reynosa se encuentra de nueva cuenta en semáforo epidemiológico en color rojo, con esto llegan nuevas medidas y disposiciones que están afectando la economía formal, el presidente de la Canaco en la ciudad, Roberto Cruz Hernández, alza la voz para decir a las autoridades sanitarias que no es en las tiendas donde los ciudadanos se están contagiando.

"Ya está demostrado que los comercios y los restaurantes no son la fuente de contagio, la fuente de contagio proviene de otras partes de las reuniones masivas, de las reuniones en fiestas en donde se pierde toda precaución y debida distancia social pero no es en los comercios porque los comercios y los restaurantes es donde se observa y se aplica el protocolo sanitario", expresó.

Asegura que en dos años de pandemia no hay un aprendizaje por parte de la autoridad sobre el tratamiento del problema y no afectar la economía de los comercios, el nuevo decreto restringe horarios y no permite la venta de bebidas alcohólicas los domingos, el representante de los comercios dijo que es una medida incongruente, pues esta si permite la realización de eventos, favoreciendo con esto la realización de proselitismo político.

"Se anuncia que se permiten los eventos masivos hasta el 50%, sospechosamente coincide con el inicio de las contiendas políticas en los partidos para elegir a los candidatos, claramente es una medida que está enfocada a que aún con la emergencia sanitaria los precandidatos van a poder tener reuniones masivas con las consideraciones que ellos estarán tomando, pero es una medida completamente incongruente".

Dijo que la autoridad antes de pensar en la idea de otro cierre masivo de negocios y actividades, deberá de enfocar sus esfuerzos en que las pruebas para la detección del virus, sean gratuitas y estén el alcance de todos los ciudadanos y así poder focalizar los esfuerzos para el tratamiento de los portadores del virus.

"Las pruebas tienen que estar disponibles para descartar cualquier caso y debe de estar proporcionadas por el sector salud de manera masiva para de esta manera focalizar en donde tenemos los problemas", indicó.

Los comerciantes de la frontera mexicana de nueva cuenta sufren un duro golpe a su economía, ahora compiten de manera directa con el Valle de Texas en donde no hay restricciones, los puentes internacionales continúan saturados de compradores mexicanos, a la Canaco le preocupa que con el aumento de insumos y materia prima comience a registrarse el cierre de negocios y la pérdida de empleos.

Roberto Cruz asegura que estas medidas están dejando la puerta abierta para el comercio informal que ofrece sus productos por internet y en calles de la ciudad.

"Definitivamente el fenómeno de la informalidad ha crecido mucho en estos años, la pandemia produjo mayor informalidad porque muchos negocios formales ante la situación que se vivió en nuestro país, ante la falta de apoyo, la obligación de seguir pagando salarios, impuestos, muchos optaron por cerrar sus negocios y volverse informales porque la formalidad lamentablemente en México tiene más incentivos que los negocios formales", agregó.