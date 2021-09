Realizan sindicalizados manifestación pacífica

Integrantes del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Tamaulipas se manifiestan para exigir libertad, democracia y justicia

Por: Redacción INFO7

septiembre, 13, 2021 11:39

Tamaulipas.- Trabajadores sindicalizados pertenecientes al grupo "Unidad y Fortaleza", realizaron una manifestación pacífica en las instalaciones del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Tamaulipas (SUTSPET).

"El motivo es celebrar la lucha que se ha dado en el ámbito legal y para exigir libertad, democracia y justicia sindical", dijo Armando Trejo Moreno.

El líder sindical hizo un recuento de lo que ha sido el movimiento y los pasos que se han dado a partir de la elección del 13 de septiembre de 2019.

Dijo que en esa fecha se realizo la primera impugnación ante el tribunal burocrático en contra de la Comisión Estatal de Elecciones, en donde el tribunal se declaró incompetente.

El 26 de septiembre el tribunal emitió el acuerdo donde otorga la toma de nota al Sutspet, a pesar de las supuestas irregularidades señaladas como por ejemplo que no existen informes financieros por parte del sindicato, no se tiene un registro de los miembros del mismo, no se cuenta con un padrón de delegados y secretarios generales y en el tribunal no existen las actas de elección que validan a los delegados y secretarios.

Los manifestantes colocaron mantas en los principales accesos del edificio del Sutspet y con pancartas en mano exigieron respeto a sus derechos como trabajadores sindicalizados y no más venta de plazas administrativas en las dependencias gubernamentales.

