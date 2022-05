Realizan sin contratiempos desalojo de migrantes

Plaza de la República en Reynosa queda libre de la presencia de migrantes que estuvieron en la zona por más de un año

Por: Víctor Hugo Guerra

mayo, 04, 2022 14:47

Para garantizar el respeto de los derechos humanos de los migrantes que permanecieron en la Plaza de la República, en Reynosa, por más de un año, se tuvo que hacer un trabajo coordinado entre asociaciones civiles y las instancias de los tres órdenes de gobierno, así lo confirma José Luis Márquez Segura, secretario del ayuntamiento en Reynosa.

"Con la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, con el Instituto Nacional de Migración, con Guardia Nacional, con los derechos humanos, se ha respetado todo tipo de derechos que le corresponden a los hermanos migrantes", dijo.

Desde el arribo de los primeros grupos de extranjeros que ocuparon la plaza, comenzaron a llegar las quejas ciudadanas al ayuntamiento exigiendo el retiro de estos grupos, el municipio ahora solicita que no se les brinde ayuda en lugares no establecidos para no alentar su permanencia fuera de los albergues, asegura el secretario del ayuntamiento que es con el fin de tener un control de quienes habitan en la ciudad.

"Era una exigencia para nosotros darle solución para que la ciudadanía, los comercios y sobre todo que no siguiera siendo un foco de infección, desde luego que reconocemos también el trabajo que llevaron a cabo las asociaciones civiles, las asociaciones religiosas quienes aportaban alimento y vestido", mencionó.

Ahora sigue la tarea de la restauración total de la plaza, un tema que seguramente será tratado por la comisión de regidores en sesión de cabildo.

"Desde luego hay una comisión especial de asuntos migratorios, estarán viendo los trabajos de limpieza de la plaza y desde luego que si ellos así lo consideran necesario se tocará sesión de cabildo correspondiente", comentó.

