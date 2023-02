Realizan revisión financiera de la Sección 30 en Tamaulipas

Llevan a cabo revisión a profundidad de las finanzas y las condiciones generales en las que se encuentra la Sección 30 del magisterio en Tamaulipas

Por: Alfredo Uvalle

Febrero 20, 2023, 13:47

El secretario General de la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Arnulfo Rodríguez Treviño, informó que se realiza una revisión a profundidad de las finanzas y las condiciones generales en las que se encuentra el magisterio tamaulipeco, se trata de un ejercicio de rutina con el objetivo de dar seguimiento a los recursos que aportan los maestros sindicalizados.

“Ya se hizo una investigación, esto es rutina, no es andar persiguiendo a nadie, porque cuando yo entregué, entregué cuentas sanas, y ahorita yo le pedí a mi comité nacional que hiciera una evaluación, ya lo están haciendo, no hay todavía conclusión de la misma, pero tenemos que decirle a los maestros en que estatus está el sindicato, porque es el dinero de los profes, no del sindicato, es de todos los maestros”, señaló.

Dijo que sostuvo una reunión con el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, en donde establecieron algunos acuerdos y que durante la próxima semana se reunirá con la titular de Educación en el estado Lucia Aimé Castillo Pastor.

“No es una lucha, sino presentar la realidad que pasa en la entidad en el aspecto educativo, no todo se puede arreglar ahorita de repente sino paulatinamente de acuerdo como se vayan presentando las necesidades pues queremos el apoyo y porque esto es un concurso de todos”, dijo el líder magisterial.

Rodríguez Treviño agregó que se da puntual seguimiento a la recolección de problemáticas que existen en cada uno de los centros escolares de los 43 municipios de Tamaulipas.

“Entonces cada coordinador presentaron lo mismo, pero eso ya lo tengo construido en una carpeta de toda la situación que tenemos en Tamaulipas, ya nos vamos a sentar con las autoridades, yo creo que no pasa de la próxima semana”, concluyó.