Realizan en el Cobat 22 colorido evento de Día de Muertos

Alumnos y maestros del Colegio de Bachilleres número 22, en Reynosa, celebraron la tradición del Día de Muertos en las instalaciones del plantel

Por: Víctor Hugo Guerra

Noviembre 01, 2022, 15:37

Mientras existan escuelas que promuevan las tradiciones que dan identidad al país, estas permanecerán vivas.

Así lo hicieron alumnos y maestros del Colegio de Bachilleres número 22 de la colonia La Joya, en Reynosa, quienes durante toda la jornada llevaron a cabo un colorido festival del Día de Muertos que incluyó el concurso de calaveritas literarias.

Para Rubén Adrián Ramírez, alumno de la institución, esto es un reencuentro con la tradición luego de los dos años de encierro por la pandemia.

Ya cuando estábamos en pandemia no podíamos venir y asistir a la escuela y no había este tipo de eventos y ya ahorita vamos retomando poco a poco”.





Durante este largo periodo en que el mundo fue atacado por el virus del Covid-19, los alumnos sufrieron la pérdida de familiares y amigos, para ellos y el personal del COBAT 22, tuvo un significado especial la elaboración de todo el festejo en honor a sus seres queridos, comentaron las alumnas Dariana y Sinaí.

“Para mi antes no era muy importante, pues no tenía ningún ser querido, pero ahora que se me murió alguien de mi familia ha sido muy importante porque lo hacemos en honor a esa persona”.

En el aspecto académico, el profesor José Antonio Lira Sánchez explicó que con esta celebración los alumnos aprendieron la importancia de preservar las tradiciones que dan identidad a la nación mexicana, de igual forma aprendieron sobre personajes que son parte de la cultura nacional.

Este año la celebración del Día de Muertos coincide con los cien años del muralismo en México, es por eso que dedicaron el altar a los grandes muralistas del país.ç

“Me di cuenta que muchos alumnos no conocen a los personajes del muralismo como Diego Rivera, Siqueiros, y Orozco. Quizás en Reynosa no hay mucho mural pero pensamos que cuando viajemos a otros estados como Aguascalientes o la Ciudad de México, ellos pueden visitar lugares como el Palacio Nacional y la Secretaría de Educación Pública donde hay murales'.