Promete gobernador todo el peso de la lay por falsas alertas

El gobernador Américo Villarreal señaló que ya se investiga el paradero de las personas que realizaron falsas amenazas a edificios públicos

Por: Italia Soler

Noviembre 22, 2022, 13:45

Los responsables de las amenazas en edificios públicos recibirán todo el peso de la ley, afirmó el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, quien enfatizó que ese tipo de acciones no serán toleradas.



Durante su conferencia mañanera, el mandatario tamaulipeco fue claro, al emitir su mensaje para los responsables de estas amenazas efectuadas la semana pasada, a quienes les dijo que se está investigando para dar con su paradero.



“Estamos poniendo todo nuestro empeño con las instituciones de seguridad y de investigación en dar con su paradero, lo que hacen, atenta contra la paz y la seguridad de todo nuestro pueblo, y como lo dije, eso no lo voy a tolerar. Aquí ya no hay espacio para la impunidad, se los reitero contundentemente: los vamos a encontrar y recibirán todo el peso de la ley”, refirió.



Al hacer mención que durante la campaña vivieron múltiples y permanentes ataques que buscaban desanimarlos y hacerlos desistir, el gobernador señaló: “jamás, lograron intimidarnos ni sacarnos de nuestro objetivo. Y véase, aquí estamos, sirviendo con mucho honor al pueblo de Tamaulipas, así que, aunque lo sigan intentando, no lo van a lograr”.



Puntualizó que confían lograr la plena identificación de las personas que hayan hecho las llamadas e hizo la consideración, que de acuerdo a las agravantes que se tengan, pueden llegar a tener hasta 7 años de prisión.



Añadió que se hará una campaña de concientización a la ciudadanía de no utilizar los sistemas de alerta y de seguridad estatal, ya que el 70 % de las llamadas, son falsas y eso distrae a las fuerzas de seguridad.