Presentan estadísticas delictivas de la frontera tamaulipeca

El secretario de Seguridad, Sergio Chávez García, informó que se incrementará el número de efectivos en las delegaciones regionales de municipios fronterizos

Por: Víctor Hugo Guerra

Noviembre 14, 2022, 15:21

Durante la gira de trabajo que sostuvo el gobernador Américo Villarreal Anaya por la frontera de Tamaulipas, el secretario de Seguridad Pública en el estado, Sergio Hernando Chávez García, presentó la estadística delictiva de los municipios fronterizos, con 704 mil 467 habitantes, siendo la ciudad de Reynosa quien encabeza la lista de incidencia de delitos del fuero común.



“Habiendo durante el periodo de enero a octubre del 2022 registrado 1506 delitos de violencia familiar, 600 de daño en propiedad, 459 de lesiones, 206 de robo a casa habitación, 299 amenazas, y 511 robo a comercio, así como 145 sustracción y retención de menores”, informó.



El encargado de velar por la seguridad de los tamaulipecos, explicó que en orden descendente se encuentran los municipios de Matamoros, Nuevo Laredo, Rio Bravo, Valle Hermoso, Miguel Alemán, Camargo, Diaz Ordaz, ciudad Guerrero y Mier, todos con problemáticas que, con las acciones implementadas por el gobierno del estado, permitirán en corto plazo disminuir la incidencia delictiva, además confirmó el incremento de efectivos de seguridad pública en algunos municipios.



“Se incrementarán 141 efectivos en las delegaciones regionales de la franja fronteriza de la siguiente manera, 40, de los cuales 25 para Nuevo Laredo y 15 para Guerrero, 15 para Miguel Alemán, 15 para Camargo, nueve para Mier, 25 para Diaz Ordaz, 15 para Matamoros y 22 para Valle Hermoso, como pueden ustedes ver el único municipio que no se incrementan los efectivos es Reynosa dado que ella cuenta aquí en esta localidad con 390 elementos”, indicó.



En su visita a los municipios fronterizos, el gobernador entregó un nuevo parque vehicular con el que se podrá incrementar la vigilancia y rápida respuesta para los ciudadanos, el secretario de Seguridad dijo que a partir de esta semana, las unidades de la Guardia Estatal, ya están en operación en labores de seguridad de la frontera.



“Dispondrán también del apoyo de 40 nuevas unidades, cuatro Pick Up y nueve Chargers para Reynosa, cinco Pick Up y ocho Chargers para nuevo Laredo, dos Pick Up y cinco Chargers para Matamoros, así como dos Pick Up y cinco Chargers para San Fernando”, señaló.