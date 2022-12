Presenta Tamaulipas déficit de custodios penitenciarios

Actualmente los Centros de Ejecución de Sanciones que existen en Tamaulipas cuentan con 500 custodios, pero se requieren al menos 700

Por: Alfredo Uvalle

Diciembre 12, 2022, 12:39

El subsecretario de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social, Arnulfo Caballero Sánchez, reconoció que existe un déficit de personal de custodia para los seis Centros de Ejecución de Sanciones que existen en Tamaulipas.



“Igual que la Policía tenemos un déficit importante, tenemos ahorita aproximadamente poco mas de 500 custodios de los cuales requerimos por lo menos 700 para estar de acuerdo con la norma mínima que establece que debe de haber un custodio por cada 10 PPL, entonces ni siquiera nos acercamos y si requerimos de aproximadamente 700”, dijo Caballero Sánchez.



El funcionario de la Secretaria de Seguridad Publica dijo que está descartado el tema de los llamados autogobiernos y el hacinamiento en los centros penitenciarios con los que cuenta Tamaulipas.



“En lo que se refiere al hacinamiento no tenemos, estamos muy bien en estos momentos, estamos al 59% de ocupación entre los cinco Cedes, no hay ningún problema”, señaló.



Se refirió a los operativos que se han venido realizando para el traslado de reos del fuero federal, mismos que de momento están suspendidos debido a que ninguno representa una situación de alto riesgo al interior de los penales.



“Y de los cuales ahorita como les mencioné hace un rato no tenemos ningún indicio de que sean de alto riesgo, los cuales por el momento se van a mantener en donde están, los traslados ustedes saben que se efectúan únicamente después de haber hecho los análisis de riesgo respectivos, se determina si es factible o no que se tenga que trasladar a otro centro federal”, dijo el funcionario estatal.



Actualmente la población penitenciaria en los seis CEDES de Tamaulipas se encuentra de la siguiente manera:



Del Fuero Federal 544 y del fuero común 3,510, entre hombres y mujeres, dando un total de 4,054 personas privadas de su libertad.