Presenta Fernando Campos organización 'Frente Ciudadano'

La organización no gubernamental 'Frente Ciudadano' ofrecerá su apoyo social a los sectores más vulnerables de la población en Ciudad Victoria

Por: Alfredo Uvalle

Noviembre 16, 2022, 10:27

Con el objetivo de realizar gestiones en los tres órdenes de gobierno y apoyar a los grupos más vulnerables, Fernando Campos Martinez presentó la organización denominada 'Frente Ciudadano', misma que aseguró es sin fines de lucro y apartidista.



'Estoy de regreso retomando mi trabajo de más de 15 años de apoyo social en los sectores más vulnerables de la ciudad', señaló.



Aseguró que será vigilante para que los recursos y programas de la federación, estado y municipio, lleguen a las personas que más lo necesitan.



Cómo primeras acciones de la organización no gubernamental, (ONG), misma que tiene más de siete años trabajando en esta localidad, será dotar de material de limpieza al jardín de niños ubicado en el ejido Santa Ana, sobre la carretera interejidal el cual lleva el nombre de su abuela paterna Elisa Martinez de Armas.



De igual manera anunció el torneo deportivo de futbol con la participación de 45 colonias para fomentar el deporte en la Capital del estado, así como la realización de la campaña de lentes gratuitos para la gente de escasos recursos.



Durante la conferencia de prensa aclaró algunos puntos: 'Siempre ha estado en Victoria, jamás me fui, hay rumores en el sentido de que me fui, decían ya no está aquí, y con todo respeto nunca me he ido, es más si no tengo lana para quedarme como me iba a ir, siento que ha habido una distorsión en la información en ese sentido ', señaló.

'Toda mi vida he estado aquí, todas las mañana salgo a caminar y soy un gente de bien, creo que la gente de bien tenemos que dar la cara, sobre todo cuando tratan de desprestigiar a un hombre de bien', agregó.



El ex director del Instituto de Capacitación para el Empleo (ITACE) dijo que dejó una institución considerada como ejemplo nacional, pero lamentó que a pesar de entregar los mejores resultados, dicha institución a partir de su salida, se vino abajo.



'Ya no se les da alimentación a casi 8 mil estudiantes de escasos recursos, se les quito el internet gratuito, se les canceló el transporte escolar gratuito y se les dejó de pagar a los empleados de la institución de manera puntual, pero eso es pasado y hay que darle la vuelta al pasado, ahorita es presente y futuro', señaló.



Aplaudió la determinación del gobernador Américo Villarreal Anaya en el sentido de no volver a utilizar las instituciones públicas para fines políticos.



'No fui el único caso, hubo otros casos, yo decidí retirarme con mi familia, deje de convivir con mi familia por dedicarme de lleno a mi encomienda laboral, pero nunca nos fuimos de Victoria', insistió.



Fernando Campos Martinez fue denunciado por acoso sexual hace aproximadamente dos años y a pregunta expresa de los medios de comunicación dijo que dichas denuncias fueron interpuestas por personas sin escrúpulos y sin valores, pero que nunca prosperaron por falta de sustento legal.

'Nunca próspero la demanda de amparo presentada haca casi dos años ante el juez correspondiente, nos presentaron a nosotros los informes de autoridad en donde descartan todo tipo de culpabilidad, es así como he podido limpiar mi nombre, porque se recibieron todos los documentos en donde no hay ningún tema judicial en mi contra, fui blanco de una campaña sucia', señaló.



Con los pruebas en las manos dijo que es un hombre de bien y seguirá trabajando en beneficio de la ciudad par servir a las familias que más lo necesitan.

'Si llegara alguna oportunidad de que pudiera servir a la ciudadanía de una manera más eficaz lo haré con mucho cariño', dijo Fernando Campos Martinez.