Presenta Arturo Diez en Reynosa su modelo de gobierno

El candidato de Movimiento Ciudadano, Arturo Diez Gutiérrez, estuvo en Reynosa donde reiteró su compromiso con los ciudadanos de Tamaulipas

Por: Víctor Hugo Guerra

abril, 21, 2022 14:48

Arturo Diez Gutiérrez, candidato de Movimiento Ciudadano al gobierno de Tamaulipas, presentó en Reynosa lo que será su modelo de gobierno en caso de ganar la contienda.

Dijo que luego de los recorridos por los 43 municipios de Tamaulipas, la principal petición sigue siendo la seguridad.

"Decirles que vamos a mejorar la seguridad, voy a trabajar muy coordinadamente con los 43 alcaldes, voy a trabajar muy coordinadamente con el gobierno federal, no me voy a pelear con ya sabes quien, no me pienso pelear, al contrario, llevar una buena relación, decirles que también vamos a hacer región Tamaulipas, Texas, Nuevo León y vamos a ser estados hermanos", apuntó.

En el tema de la salud de los tamaulipecos, el abanderado naranja dijo que habrá recursos ilimitados para los hospitales en el estado.

"Me encontré con muchos hospitales que no tienen medicinas y ustedes lo saben, hospitales del estado, hospitales del gobierno federal y aquí voy a hacer mi compromiso, decirles que todos los hospitales de Tamaulipas van a tener el medicamento necesario y una atención gratuita y de primera, que no se nos va a morir ningún niño, ni uno por falta de medicamentos con cáncer, va haber ahí recursos ilimitados, eso es lo que haremos con la salud", mencionó.

Diez Gutiérrez habló de hacer alianzas con empresarios locales en cada municipio para trabajar la obra pública solicitada por los ciudadanos, también se refirió al asunto de la atención a la mujer y dijo que va más allá de solo paridad ya que también se necesita mayores castigos a quienes ejercen violencia en todos los sentidos

"Muchas mujeres violentadas, les voy a decir que de aquí en adelante en mi gobierno quien se meta con una mujer se va a meter con todo el peso del gobierno del Estado, las voy a apoyar muchísimo a las mujeres en este gobierno", manifestó.

