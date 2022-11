Preparan en Reynosa la primer carrera Run Fest 2022

El municipio de Reynosa y la Canaco invitan a los ciudadanos a este evento de activación física el próximo 13 de noviembre

Por: Víctor Hugo Guerra

Noviembre 01, 2022, 15:26

Con el apoyo de la iniciativa privada representada por los negocios adheridos a la Canaco, el municipio de Reynosa, continúa llevando a cabo el programa de activación física para combatir padecimientos como la obesidad y ansiedad entre los ciudadanos.

En coordinación con los comerciantes, invitan a la ciudadanía para que se inscriban en la primer carrera Run Fest 2022, que se llevara a cabo en Reynosa, Armando Ortiz, del comité organizador de la cámara de comercio, explica los detalles de la carrera.

“Un evento deportivo que será el día 13 de noviembre con tres distancias, un 5k, un 10k, y 1k para niños de todas las edades, hay dos categorías que son siete y menores y de ocho a 13 años”.

Por su parte el alcalde de Reynosa, Carlos Víctor Peña Ortiz, resaltó la importancia de promover estos eventos en beneficio de la salud de los ciudadanos.



“Es un evento muy importante para nuestro municipio que fomenta el deporte, la sana convivencia y también que nos ayude a que todos los inocentes podamos concientizar lo importante que es ejercitarnos, tener una vida saludable para que podamos durar más tiempo con nuestros seres queridos”.



El comité organizador informa que para participar en la carrera no es necesario ser corredor profesional, la convocatoria es abierta al público que quiera iniciar nuevos hábitos saludables en su modo de vida.



“Queremos que toda la gente se una y venga disfrutar del evento, no necesita ser un corredor, no es una carrera de retos, también para aquella gente que quiera disfrutar caminándola, puede hacerlo o tratándola de distintas maneras en una distancia de 5k”.



El alcalde dio la bienvenida a los integrantes del club de deporte adaptado, muchos de ellos medallistas en el ranking mundial a los que les regalo el kit para su participación.

Además, informaron que las inscripciones están abiertas en las oficinas de Canaco ubicadas a un costado de la Casa de la Cultura en la zona centro, todos los inscritos podrán participar en las rifas durante el event

“El costo es de 350 para adultos y 250 para niños, obviamente tenemos una premiación económica para las categorías generales en 5k y 10k para varonil y femenil y en 10k para varonil y femenil, la bolsa asciende a más de 40,000 pesos, aparte de que hay premios y rifas”.