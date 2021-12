Piden fortalecer presupuesto de la Fiscalía de Tamaulipas

Fiscalía de Justicia de Tamaulipas es de las que menor presupuesto recibe, por lo cual solicitan a los legisladores autorizar gasto acorde a la demanda

Por: Italia Soler

diciembre, 01, 2021 13:22

Durante 2020, las Procuradurías o Fiscalías Generales de Justicia de los estados ejercieron un presupuesto de más de 46 mil millones de pesos.

Las entidades que ejercieron mayor cantidad de recursos fueron Ciudad de México, Estado de México y Nuevo León, y las que menos recursos recibieron fueron Hidalgo, Tamaulipas y Tlaxcala, de acuerdo al INEGI.

Al respecto, el fiscal de Justicia de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, dijo que es importante que los legisladores, quienes aprueban dicho presupuesto, conozcan a fondo el destino del presupuesto en rubros como gastos, servicios y proyectos.

"Una de las cuestiones más importantes es primero que se conozca el trabajo y proyectos que tiene la Fiscalía y desde luego crear convicción en el poder legislativo para que si así lo determinan ver cuáles proyectos podrían ir adelante y eso se traduce en el fortalecimiento del presupuesto de la Fiscalía".

En el próximo presupuesto dijo que buscan echar adelante proyectos para fortalecimientos "por ejemplo uno de los proyectos que tenemos muy importantes es el desarrollo de servicios médicos forenses que no tenemos en dos municipios importantes, no tenemos en el sur no tenemos en el norte y es importante contar con un servicio médico forense, se siguen practicando necropsias en áreas privadas, funerarias".

Externó que se contemplan mantenimientos de instalaciones, además antes cuando era Procuraduría y pertenecía al ejecutivo estatal, el gobierno pagaba servicios como luz y agua, hoy al ser Fiscalía, absorben todos los gastos de servicios y por ello deben ser contemplados en el presupuesto asignado.