Piden a restaurantes vigilar residuos que tiran al drenaje

Asegura el alcalde de Reynosa, Carlos Peña, que parte de las fugas de aguas negras es por el taponamiento del drenaje que provocan los desechos de restaurantes

Por: Víctor Hugo Guerra

Noviembre 09, 2022, 14:38

El primer año de administración del alcalde de Reynosa, Carlos Víctor Peña Ortiz, ha sido denominado como el año del agua, en este se hacen acciones donde se atienden las denuncias ciudadanas, algunas de estas están enfocadas a las fugas de aguas negras en diversos puntos de la ciudad.

El alcalde asegura que la gran mayoría, son provocadas por restaurantes que tiran grasas y restos de comida a las cañerías.



“Toda la gente se está quejando, pero tal vez no saben porque se está llevando a cabo este tipo de fuga de drenaje y es muy importante aclarar que la gran mayoría de las fugas de drenaje se deben a que hay grasa tapando el drenaje que en muchas ocasiones se debe a que hay gente que tiene restaurantes, porque tiene una fondita que no tienen las trampas de grasa pertinentes y que sean parte del reglamento”, indicó.



En un primer llamado el alcalde solicita a los restaurantes afiliados a organismos empresariales a que regularicen la situación de la disposición final de estos residuos, pide que se cuenten con trampas de grasa en las tuberías.



“Le pido a los de Canirac que tengan las trampas de grasa, porque desgraciadamente tenemos muchísimas fugas en todo el municipio, hay muchos drenajes tapados en todo nuestro municipio, no tenemos suficientes elementos para atender todos los llamados de la ciudadanía'.



Confirmó que en breve comenzarán las inspecciones conforme al reglamento a los restaurantes.



“Espero que cuando vaya Medio Ambiente a hacer las inspecciones, no hay alguna queja porque tienen que cumplir con el reglamento, la otra vez vinieron un grupo de empresarios y dijeron que es inaudito que no se estén llevando a cabo este tipo de infecciones, nunca las han llevado a cabo, por eso, pero ya tenemos muchas quejas de los vecinos, es parte del reglamento y ustedes tienen que cumplir con eso”, comentó.