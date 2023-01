Piden a candidatos colocar a la educación como un todo

El Secretario General de la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), en Tamaulipas, Arnulfo Rodríguez Treviño, solicitó a los candidatos al senado de la república y a todos los partidos políticos, colocar el tema educativo como un todo y respaldar al magisterio del estado.





“Nosotros queremos dialogar con las autoridades y con los candidatos, que vean a la educación como un todo, porqué, porque ahí van los niños de nuestras padres de familia, no andamos investigando por quién vota, si vota por el PRI, vota pro MORENA o por el PAN, mis respetos, pero los niños y nosotros no tenemos culpa de los partidos políticos, entonces yo estoy pidiendo que todas las autoridades veamos a la educación como un todo”, señaló.

“La política nos da la oportunidad a ver si es cierto si queremos servir, ósea uno tiene que ser humilde, sencillo y servir y el de arriba te provee, Dios, para mi la política es de los partidos políticos, yo no puedo opinar porque no es mío, a mi lo que me preocupa es la educación y la atención a los maestros, ósea que nos valoren, que nos tomen en cuenta”, dijo el líder magisterial de Tamaulipas.