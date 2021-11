Participarán más de mil negocios durante Buen Fin

Más de mil comercios y negocios de Nuevo Laredo participan en esta edición del Buen Fin a celebrarse del 10 al 16 de noviembre



noviembre, 10, 2021

El Buen Fin arrancó este miércoles con la participación de alrededor de mil negocios en Nuevo Laredo, integrantes de la Cámara Nacional de Comercio están invitando a quienes no están inscritos para que lo hagan y tengan certeza en las ventas de sus negocios.

"Nuestra meta son mil negocios, esa es la meta de lo que generalmente logramos y la idea es que esos comercios estén afiliados, al decir estar afiliados es que tienen una carta de adición donde están plasmando lo que ellos voluntariamente van a aportar", dijo Alejandro Urbiola, presidente de la Canaco.

El Buen Fin se ha caracterizado por ser uno de los eventos más importantes del año para la reactivación económica que a su vez da la oportunidad al consumidor de obtener descuentos importantes en diversos productos y servicios.

"Hay muchos negocios que hacen oferta y más y que no están afiliados no es la recomendación, sin embargo, todos los que lo quieran hacer está la cámara de comercio, no cuesta ni un centavo", mencionó el presidente de la Canaco.

Por su parte el Gobierno Municipal, a través del Instituto para la Competitividad y el Comercio Exterior de Nuevo Laredo, presentó una campaña para impulsar el consumo local, con el fin de que los comerciantes de esta frontera sean más competitivos e incrementen sus ventas.

"Para que todos los comercios locales tengan esa fluidez de comercio local, entonces primeramente se presentó unas recomendaciones para que las pongan en práctica y armamos y otorgamos herramientas visuales y en video para que puedan presentarlas y hacer una campaña de consumo local", indicó Horacio Seoane Yeme, titular del ICCE.