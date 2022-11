Participan ciudadanos del Valle de Texas en elecciones

Acuden ciudadanos durante este martes a emitir su voto dentro de la contienda electoral intermedia que se celebra en Estados Unidos

Por: Víctor Hugo Guerra

Noviembre 08, 2022, 15:18

El martes 8 de noviembre, fue un día crucial para el nuevo rumbo político en los Estados Unidos, quienes gozan de sus derechos, participaron de las elecciones legislativas intermedias, que definirán la composición del Congreso para los próximos dos años que además darán dirección de la segunda mitad del periodo presidencial del gobernante demócrata, Joe Biden.

Desde temprana hora, las autoridades electorales en zonas como el Valle de Texas, estuvieron reportando saldo positivo en la instalación de las máquinas receptoras de votos y una estrecha coordinación con las distintas dependencias en los condados.



“Hay mucha comunicación, hay mucho ir y venir con los jueces y los trabajadores electorales, así como con el personal que prepara el equipo”, comentó Hilda Salinas, administradora interina del departamento de elecciones del Condado de Hidalgo.

Los estadounidenses decidieron quiénes serán los próximos ocupantes de los 435 espacios de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 espacios en la cámara de senadores.

También en 36 de los 50 estados, los estadounidenses votaron por un nuevo gobernador, una carrera que resulta muy dividida ante el panorama de polarización en buena parte del país, los electores acudieron al llamado, en algunas zonas hubo quejas por fallas en las máquinas receptoras de votos.

“Las máquinas de votación no están funcionando, eso fue lo que me contaron cuando entré a la casilla, a mí me dijeron que no estaban funcionando las computadoras, solo tienen a un funcionario en la casilla en la entrada y eso es todo”, expresó Mariza Ozuna, residente de Donna, Texas, que acudió a una de las mesas receptoras.

Los votantes también decidieron en referéndums estatales la legislación sobre temas como el aborto, el uso recreativo de la marihuana, el cobro de impuestos, la esclavitud y el sistema electoral.

En el caso de la cámara de Senadores, cabe destacar que actualmente se encuentra dividido en 50 senadores del Partido Republicano y 50 por los demócratas, por lo que la obtención de la mayoría se observa reñida.

Fue así como desde temprana hora, los estadounidenses participaron de un proceso electoral que marca el rumbo de las políticas propuestas por el presidente Biden.