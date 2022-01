Participa gobernador en reunión con directores de turismo

Autoridades estatales y municipales acordaron elaborar y vincular proyectos a fin de fortalecer la oferta turística en todas las regiones de Tamaulipas

Por: Italia Soler

enero, 28, 2022 13:57

El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca participó en la quinta Reunión de Directores de Turismo Municipales 2022 con el objetivo de enlazar propuestas y estrategias para mantener una mejor promoción de los destinos turísticos de Tamaulipas.

"Durante más de una década, el tema de turismo fue un tema que desafortunadamente dejó de promoverse, por diferentes motivos y uno de ellos tiene que ver por algo muy básico y esencial, que tiene que ver con las garantías y la seguridad que tiene que brindar un Estado cuando promueve el turismo; lo que queremos es que lleguen personas, visitantes y turistas y otros de partes de nuestro país y de otras partes del mundo", destacó el gobernador de Tamaulipas.

La reunión tiene el fin de ofrecer a órganos municipales el respaldo jurídico apegado a la Ley de Turismo de Tamaulipas para elaborar y vincular proyectos de aprovechamiento de espacios naturales o sociales como detonantes para paseantes o locales.

Los funcionarios municipales acordaron mantener la participación y coordinación con la Secretaría de Turismo del Estado para llevar a cabo programas de capacitación constante a trabajadores que brindan servicios en la rama con el objetivo de incrementar la calidad y competitividad de los servicios que se presten en cada una de los rubros.



El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca consideró la importancia de impulsar diferentes ramas de turismo como el médico, de negocios, naturales y espacios urbanos para aprovechamiento de las familias tamaulipecas.

"Nuestras carreteras son más seguras, ustedes creen que no quieren ir a visitar el cenote más profundo del mundo, que no quieren ir a la Biosfera del Cielo, en la época de noviembre que vean la migración de la mariposa Monarca, ustedes creen que algunos que les guste la pesca, no quieran venir a la presa Vicente Guerrero; Tenemos que ser muy creativos, es ahí donde les pido que hagamos sinergia, que hagamos un solo equipo", añadió el mandatario.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado contribuye con la continuidad de generación de políticas públicas que garanticen una segura estancia en el territorio y las condiciones para que locales y extranjeros disfruten a Tamaulipas, la Sorpresa de México.