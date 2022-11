Pareja de la tercera edad pierde su hogar en incendio

La señora Gloria González y su esposo, don Roberto Hernández Galicia, se quedaron sin hogar el pasado fin de semana, mientras visitaban a sus fieles difuntos en el panteón de la ciudad de Reynosa, un corto circuito en el transformador del poste que se encuentra frente a su casa, lanzó, destellos de fuego alcanzando su vivienda la cual quedó reducida a cenizas, así lo narra don Roberto.

Nos habló una hija que estaba ardiendo una casa por la línea del gas y nosotros no creíamos que fuera nuestra casita, estábamos en el panteón visitando a mi mamá, mi papá y a un sobrino y ya llegamos aquí a nuestra casa y vimos que estaba prendiendo”

El domicilio está ubicado en la calle conocida como línea del gas, el patrimonio que construyeron durante muchos años se perdió por completo en unos minutos, muebles, recuerdos, todo fue consumido por el fuego y hoy buscan la solidaridad de la gente.

Aquí estamos un poco tristes por la pérdida que tuvimos de la casita, pérdida total de todas nuestras pertenencias, de todos los papeles de suma importancia y todo eso, vamos a esperar el apoyo y la ayuda que nos van a brindar las instituciones, me pueden apoyar y mi número es el 89 91 16 9312”, comentó con la señora Gloria frente a su casa totalmente consumida por el fuego.

A decir de don Roberto, el accidente pudo haber sido evitado, el desperfecto en el transformador ya había sido reportado por el ante la CFE, pero el reporte nunca fue atendido.

Nosotros hace tiempo le pusimos una queja y no hicieron caso, dijeron que no podían hacer nada porque estaba dentro de la propiedad del poste, ya y comisión no hizo caso y ya ves lo que pasó”