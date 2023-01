Paramédico exige justicia tras ser vetado de Cruz Roja

El ex paramédico Luis Gilberto Loredo Guerra explicó que el haber participado en una protesta pacífica le costó ser vetado de la Cruz Roja en Tamaulipas

Por: Italia Soler

Enero 29, 2023, 9:10

Luis Gilberto Loredo trabajó durante 13 años como paramédico de Cruz Roja en Reynosa, pero después fue castigado por la presidenta de la institución tras participar en una protesta pacífica que se dio en 2016.

'Fui castigado durante 3 días debido a una lectura que di de un oficio en donde se nos imponía en 2016 a una coordinadora que venía por suspensiones por maltratar pacientes, entonces no era apto para el puesto, debido a una lectura que di a un oficio el cual no realicé, la presidenta me da una suspensión de 3 días”, dijo Luis Gilberto

Pero la suspensión se ha prolongado por 6 años, pues hasta ahora no han querido reincorporarlo y manifiesta estar vetado en todas las delegaciones de Cruz Roja en Tamaulipas.

Después de 6 años pidiendo justicia por todos lados, Luis Gilberto Loredo acudió a manifestarse pacíficamente ante la delegación estatal ya que a pesar de que de ahí salió un oficio en 2017 para reincorporarlo, no ha sido atendido y tampoco recibe apoyo de nadie.

'Este oficio lo expide delegación estatal de Cruz Roja en el que ordena se me reincorpore a mis labores como paramédico o lo que se requiera, pero este oficio prácticamente no tiene validez, porque me traslado a Ciudad de México, a pesar de que está firmado por el coordinador estatal de socorros, no importa porque simplemente la presidenta dice mientras yo esté dentro de la institución tu no vas a poder regresar”, señaló Loredo.

También acudió ya ante Derechos Humanos a presentar una queja... para que el oficio de reincorporación sea atendido por la presidenta del patronato de Cruz Roja Reynosa.

En el oficio se establece que se reincorpore como técnico en extracción vehicular, ante su experiencia y estudios, como operador o como la institución lo requiera.

Hoy asegura que lo único que busca es volver a lo que más le apasiona.