Paloma Guillén toma protesta como Delegada del CEN del PRI

La oriunda del municipio de Tampico, Mercedes del Cármen Guillén Vicente, asumió la delegación del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario (PRI) en Tamaulipas, y aseguró que van a dar la pelea en las elecciones del 2024.

“Vamos a pelear las alcaldías, diputaciones locales, diputaciones federales y senadores, vamos por todo, todos ustedes me conocen, me han visto en todas las trincheras, me han visto como candidata, me han visto ganar, me han visto perder, he pasado por todos lados y nunca le he dicho que no a mi partido, y menos a un presidente del partido”, dijo Paloma Guillén.