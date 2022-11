Operativos de tránsito continuarán en Reynosa

Luego de reportar saldo blanco durante el día de muertos con una visita de 25 mil personas a los panteones municipales, el alcalde de Reynosa, Carlos Víctor Peña Ortiz, insistió en la necesidad de que se siga aplicando de manera rigurosa las acciones de multas por parte de tránsito municipal, la razón la da tras el reporte de menores atropellados durante el día de Halloween, dijo que a pesar de esto las quejas por parte de los infractores se siguen registrando.

“El día de Halloween es cuando tuvimos varios menores atropellados a causa de que no sigue la gente el reglamento de tránsito, a causa de que no son responsables, hay mucha gente que se queja de que lo pararon, no ha venido una persona que me diga, sabes qué, no lo hice y me pararon, siempre es dame chance, me paré un segundo, estaba en doble fila 30 segundos, tenemos que entender que tenemos que respetar el reglamento de tránsito porque eso significa respetar las vidas de mucha gente”, dijo.