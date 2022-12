Ofrece Kelly Castro concierto para vecinos de su colonia

Ex integrante del programa La Voz de TV Azteca regresa al barrio que la vio nacer y sorprende a sus vecinos con concierto en la calle

Por: Víctor Hugo Guerra

Diciembre 30, 2022, 13:59

Se adelantó el festejo de año nuevo para los vecinos de la calle Pánuco, de la colonia ampliación Rodríguez, de la ciudad de Reynosa, todos fueron sorprendidos por la ex integrante del reality musical de TV Azteca, La Voz, Kelly Castro, quien, en colaboración con los habitantes del sector, cerraron las calles, e instalaron un escenario para regalar un street concert.



“Aquí los vecinos somos muy fiesteros, siempre andamos organizando posadas o celebraciones de fin de año, el año pasado hicimos una, lo organizamos parte para agradecer a la gente que me ha estado apoyando en esto de la música, con sus reacciones, con sus likes, con sus compartidas y esto también es en agradecimiento”, dijo.



Kelly Castro contó con grandes invitados como Bryan, ex integrante de La Voz Kids, y un gran elenco de talentos locales, la cantante también está destacando en la composición de temas, en el concierto en las calles que la vieron nacer, presentó el tema de su autoría titulado, “Déjame Ser”.

El 2022 fue un gran año para la joven reynosense, gracias a su talento, pudo ser contratada para presentaciones dentro y fuera del país.



“El más grande fue en Las Vegas ahora para los días patrios, para celebrar la Independencia de México, también estuve en Ciudad de México, Acapulco, Guerrero, Cuernavaca y Tuxpan ni se diga, a toda mi gente de Tuxpan les mando un fuerte saludo, un abrazo y son gente que aprecio bastante, también en Matamoros, Monterrey y cerrando aquí en Reynosa”, comentó.



Actualmente Kelly, se desarrolla en todos los géneros musicales, logrando colocarse en el gusto del público de todas las edades, para el 2023 planea una gira de presentaciones y el lanzamiento de su álbum, también la comprometimos para que este festejo de fin de año sea ya una tradición en la frontera de Reynosa.



“Vienen muchas cosas, vienen proyectos fuera, en Miami, viene también mi álbum norteño, ya está en puerta, ya está en pie y viene también cosas en colaboraciones con bailarinas y todo eso, obviamente también con mi academia que me apoya de Luna Dance, claro que si tengo planeado hacerlo todos los años... Claro que sí me comprometo”, compartió.