Oficial Mayor buscará candidatura de Morena a la gubernatura

Héctor Garza González, Oficial Mayor en la Secretaría de Economía, buscará ser el candidato de Morena a la gubernatura de Tamaulipas

septiembre, 06, 2021 14:28

Tamaulipas.- Héctor Garza González, actualmente Oficial Mayor en la administración y finanzas de la Secretaría de Economía del gobierno federal, no duda en contestar cuando le preguntan si él será el candidato a Gobernador de Tamaulipas por Morena, "Estoy en el lugar correcto, con el hombre correcto", dice el político aspirante.

En conferencia de prensa, dijo estar firme en su determinación de buscar la nominación de su partido para el proceso electoral 2021-2022, que dio inicio en este mes de septiembre.

Garza González, considerado como el reynosense mejor posicionado en el Gobierno Federal, actualmente es Oficial Mayor en la Secretaría de Economía, califica su relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador como una hermandad y critica a quienes se están sumando en estos tiempos cuando en el pasado apoyaron a políticos con antecedentes judiciales.

"Yo si anduve con la persona correcta en el tiempo correcto no otros, sería muy insulso y petulante de mi parte basar mi campaña en la amistad que pueda yo disponer con él, no, yo simplemente he dicho que el presidente de México es mi hermano mayor en la lucha, es un hombre en el que yo creí hace 16 años y ya lo dije, yo si andaba con la persona correcta y en el camino correcto, hay otros que no, otros andaban con Tomás ya Yarrington, con Eugenio, ahí tienen fotos pues que la saquen".

Comentó que en breve el partido estará abriendo las puertas para que los ciudadanos se afilien, al ser cuestionado sobre el método que utilizarán para definir al candidato que los represente, aclaró que su partido lo hará en base a encuestas y que esto dependerá de los tiempos que dictamine la directiva nacional.

