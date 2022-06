Nuevo Laredo tuvo jornada electoral tranquila

Foto: Especial

El proceso electoral en Nuevo Laredo para elegir al nuevo gobernador de Tamaulipas se llevó de forma tranquila, siendo el calor su mayor problema

Por: Julio Pruneda

junio, 06, 2022 17:15

Tamaulipas.- El pueblo de Nuevo Laredo cumplió con su obligación de ejercer el voto de forma libre en estos últimos comicios para elegir a gobernador de Tamaulipas, fue realmente una jornada tranquila sin incidentes mayores que destacar

"En algunas casillas se tardaron en abrir, pero la verdad hasta ahorita todo va bien - ¿usted emitió su voto de manera electrónica, cual es la gran diferencia? –fíjese que me gustó mucho fue una manera muy práctica, muy fácil, no hay manera de que hagan algo truculento, me gustó", dijo

Ana Laura Huerta, Diputada Federal

Y es que quienes tuvieron la oportunidad de experimentar esta moderna modalidad de urna electrónica quedaron satisfechos y sobre todo confiados en un sistema seguro para las próximas elecciones

"Creo que está mucho mejor, ahí se registra y ya no hay más problemas para que hagan sus cosa - ¿batallaste, tuviste alguna duda? –si tenía dudas, pero lo bueno es que explican - ¿Cuál era la duda? –ósea no sabía cómo lo iba hacer, pero como es electrónico es fácil", manifestaron los votantes

Adriana Contreras, Representante del Partido Movimiento Ciudadano, estuvo muy de cerca de las casillas reconociendo la participación de todos los neolaredences que a pesar de las altas temperaturas salieron a votar.

"Tranquilas, lo único que, sí es el calorón, pero vamos a tratar de tenerles agua con hielo y todo y estar dándole la vuelta a los representantes de los partidos yo por ejemplo de mi partido y estar al pendiente de la gente por este gran calor", mencionó Adriana Contreras, Representante del Partido Movimiento Ciudadano.

En Nuevo Laredo se instalaron 542 casillas, de las cuales 3 fueron especiales y cinco con urnas electrónicas.

