No debe usarse presa Vicente Guerrero para NL: especialista

Raúl Quiroga señaló que la CNA catalogó a la presa como deficitaria, que quiere decir que no tiene agua para soportar a más usuarios.

agosto, 03, 2022 17:55

El especialista en materia hidráulica Raúl Quiroga Álvarez, calificó como propuestas desafortunadas el transportar agua de la Presa Vicente Guerrero de Viejo Padilla, Tamaulipas al vecino estado de Nuevo León, por la sencilla razón de que se encuentra al 20 por ciento de su capacidad de almacenamiento y por resultar deficitaria.

"Basta con que se asomen a ver la última publicación de disponibilidad de agua superficial en esta presa y se van a dar cuenta que la CNA, la tiene en este momento catalogada como deficitaria, es decir, no tiene agua para soportar a un usuario adicional, esa es la clasificación actual", señaló.

Se refirió a las intenciones del Gobernador de Nuevo León, Samuel García, de hacer uso de las aguas de la presa Vicente Guerrero y dijo que en su momento los funcionarios encargados tendrán que demostrar técnicamente que se trata de una propuesta muy desafortunada, pues solamente se cuenta con el recurso para resguardo, por lo tanto durante los próximos dos o tres años el agua será utilizada por los victorenses, mientras llega la construcción de la segunda línea del acueducto.

"Entonces oficialmente y de acuerdo a datos de Conagua ese proyecto anunciado por el señor Gobernador de Nuevo León con todo respeto esta muerto antes de nacer", refirió.

Dijo que las intenciones de traer agua del Río Pánuco para cubrir la demanda de la zona metropolitana, significa un tema que se planteó desde hace 12 años durante una reunión sostenida con personal de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, en donde aseguró, es la única opción para solucionar el desabasto del vital líquido.

"Les dijimos hace 12 años que es su única opción, si pudieran observar alrededor, son 400 kilómetros de distancia y no tenían ninguna posibilidad, ninguna fuente potencialmente viable para abastecer a esa ciudad desde hace 12 años, porque su acuífero ya está sobre explotado, tiene más de 40 millones de metros cúbicos de títulos de concesión que la CNA otorgó indebidamente", dijo Quiroga Álvarez.

En lo que corresponde a la construcción de la segunda línea del acueducto de la Presa El Cuchillo, en donde se contempla concluirlo en un periodo de dos años y con una inversión tentativa de 15 mil millones de pesos, dijo que el tema tiene un antecedente histórico en donde existen doce puntos de acuerdos firmados desde el 13 de Noviembre de 1996, mismos que establecen una serie de compromisos por parte del Servicio de Agua y Drenaje de Monterrey, del gobierno de Nuevo León, del gobierno de Tamaulipas y de la Comisión Nacional del Agua, (CNA).

"Hay que recordar que fueron una serie de reuniones muy ríspidas, que nos llevaron muchos meses y en las que participó una empresa particular de nombre INDISA en donde el Ingeniero Américo Villarreal Guerra se desempeñaba como gerente general de la misma, además de algunos expertos en temas hidráulicos como el ingeniero Lavín y el ingeniero Varela, empresa que asesoró al gobernador en aquel tiempo Manuel Cavazos Lerma, es decir, asesores del gobierno del estado que nos permitieron acordar puntos favorables, no obstante varios de esos acuerdos, de los más importantes no fueron cumplidos cabalmente por quienes contrajeron ese compromiso", dijo el especialista.

Y ante este panorama recalcó:

"Entonces hay que decir a quienes piensen que es muy sencillo iniciar la construcción de la segunda línea del acueducto el Cuchillo, hay que explicarles algunos aspectos, por ejemplo un punto especifica que su edificación, misma que efectivamente está establecido en esos acuerdos, se llevará a cabo una vez que se cumplan todos los compromisos, basta recordar un par de ellos, se estableció que Monterrey trataría sus aguas residuales y las dejaría con una calidad que cumpliera con la norma oficial mexicana para riego y que las depositaría a través de un emisor en la Presa Marte R. Gómez para beneficio del Distrito de Riego 026, esto jamás se construyó, cuando debió de haber concluido en 1999 su construcción", dijo el experto en materia hidráulica.

Otro de los acuerdos fue que se actualizaría el padrón de usuarios dejando abierta la posibilidad de realizar una depuración y ordenamiento del padrón, además de construir una presa de almacenamiento para aprovechar las aguas del Rio Álamo y finalmente se construyó una tipo derivadora que nunca le ha dado servicio al Distrito de Riego 026.

"Hay que entender que Monterrey enfrenta una crisis de abasto de agua y que pudiera ser factible la construcción de la segunda línea del acueducto pero se requiere sentarse a la mesa nuevamente los actores, a discutir técnicamente lo que está establecido en los acuerdos de noviembre de 1996, para que así se pueda dotar nuevamente de agua a Monterrey, pero preservar los derechos del distrito de riego 026 el cual le da vida completamente a toda la economía que circula entorno al mismo distrito, es decir todo el dinero que se mueve en la frontera chica de Tamaulipas es gracias a este distrito de riego 026", refirió.

El Distrito de Riego 026 Bajo Río San Juan se localiza en la porción norte de Tamaulipas, comprende parcialmente los municipios de Mier, Miguel Alemán, Camargo, Díaz Ordaz, Reynosa y Río Bravo.

Finalmente denunció que en Nuevo León existe una sobre concesión de las fuentes de abastecimiento, mismas que tienen "parada de cabeza" a las cuencas y a los acuíferos que alimentan de agua a la ciudad de Monterrey.

