'No aguantaríamos otro cierre de negocios': Ruth Juárez

Foto: Pixabay

Los salones de eventos en Tamaulipas están operando actualmente al 50% de su capacidad, implementando todas las medidas sanitarias

Por: Alfredo Uvalle

enero, 13, 2022 12:51

Ante la presencia de la cuarta ola de contagios de Covid-19 y de su nueva variante Ómicron, los trabajadores y propietarios de salones de eventos no soportarían otro cierre total, reconoció Ruth Juárez López.

La representante de la asociación estatal de salones y organización de eventos dijo que ningún giro está capacitado para aguantar otro cierre total de sus establecimientos.

De acuerdo al nuevo decreto del comité estatal de seguridad en salud, los salones de eventos se encuentran operando a un 50% de su capacidad, teniendo que implementar todas las medidas sanitarias establecidas por el sector salud.

Ante este panorama de la pandemia, la Secretaría de Salud hizo un exhorto a la población para no dañar la vida de las personas adultas mayores y de ninguna persona, a que acudan a vacunarse cuando llegue su oportunidad y no relajar las medidas preventivas, porque la pandemia aún no termina.