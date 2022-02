Niega Fiscalía persecución en contra del alcalde de Victoria

Eduardo Gattas Báez, alcalde de Victoria, está siendo investigado y se le hizo una invitación para que aclare o justifique la procedencia de sus recursos

Por: Alfredo Uvalle

febrero, 22, 2022 12:40

El Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción del estado de Tamaulipas, Raúl Ramírez Castañeda, negó esta mañana que exista una persecución por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica en contra del alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, y expresó de manera contundente que no cuentan con los recursos suficientes para realizar este tipo de tareas.

"En base a la línea del tiempo en un lapso de tres meses Eduardo N, fue quien erogó esos casi 7 millones de pesos por lo que deberá de demostrarnos el origen lícito de esos recursos, la investigación ya la tenemos muy avanzada, realmente lo único que estamos esperando es que acuda de manera gentil y nos aclare las dudas para efecto de ya nosotros tomar una determinación de hacia dónde camina ese expediente de análisis y si no pues nosotros seguiremos con lo que es el procedimiento", señaló.

Dijo que Eduardo Gattas Báez está siendo investigado y que se le hizo una invitación para que aclare o justifique la procedencia de sus recursos en la línea de tiempo establecida de los últimos tres meses del 2022, misma que se realizará este próximo jueves 24 de febrero.

"Si no atiende la invitación debemos de ser claros, procederemos a que ya no sea una atenta invitación si no que sea muy probablemente ya una cita judicial", concluyó.

Recientemente el alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, denunció públicamente estar siendo blanco de amenazas de muerte, tanto el cómo su familia y hermanos, situación que ya hizo del conocimiento al secretario de Gobernación, Augusto López Hernández, y al Presidente Andrés Manuel López Obrador.