Nancy Ruiz se une al PAN

Foto: Especial

La legisladora del partido de Morena había renunciado a la bancada hace varios meses tras los diferentes conflictos que se vivían.

Por: Italia Soler

septiembre, 01, 2022 16:51

La legisladora Nancy Ruiz quien llegó al Congreso del estado electa por el partido Morena había renunciado a la bancada hace varios meses tras los diferentes conflictos que se vivían.

Se declaró sin partido en el Congreso, pero seguía dentro de Morena como parte de sus fundadores, sin embargo en conferencia de prensa anunció su integración al partido Acción Nacional "la suscrita no puede representar a un partido político en donde figuran personajes que solo defienden al pueblo en la retórica pero en sus actos manifiestan ser parte de la misma clase política que le ha hecho daño a la sociedad por décadas, de la misma manera el decálogo de Morena dice no mentir, no robar y no traicionar sin embargo los diputados espurios mantienen sistemáticamente en la búsqueda de confundir a la sociedad", dijo.

Dijo que la reciente elección de consejeros y dirigencia estatal, la llevo a tomar la decisión de dejar por completo el partido "yo les comente que yo iba a permanecer todavía en el partido pero también les comente que yo iba a esperar como iban a salir los procesos internos, los cuales no tengo que decirles como se llevaron a cabo, yo no puedo representar a un partido que se convirtió en todo lo que antes señalaba", agregó.

Por su parte el presidente del PAN en Tamaulipas, Luis René Cantú Galván, expuso que se convierten en mayoría en el Congreso del estado, pasando de 15 diputados en el pasado periodo de sesiones a 17 en este que iniciará, pues recientemente otra morenista se les había unido.

También se refirió a la defensa que la diputada seguirá en torno a la controversia que interpuso cuando se desecho su iniciativa de aprobar los matrimonios igualitarios "ella va a seguir presentándola y nosotros la vamos a apoyar, porque en ese momento nosotros la apoyamos, quien no la apoyo fue sus compañeros, nosotros si, ahí en unos estatutos de acción nacional, eso fue en 1939, hoy son tiempos diferentes, no tenemos nada en contra de la comunidad, al contrario si se puede apoyar porque no, no estamos cegados", dijo.

INFÓRMATE EN 2 MINUTOS