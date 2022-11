Naif Hamscho promete una transformación magisterial

Candidato a dirigir el gremio magisterial en Tamaulipas dijo que su proyecto cumplirá el objetivo de darle otro rostro a la sección 30 del SNTE

Por: Alfredo Uvalle

Noviembre 25, 2022, 14:18

Al asegurar que luchará por una transformación total del magisterio en Tamaulipas, el candidato a la dirigencia de la sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Naif José Hamscho Ibarra, asumió el compromiso de iniciar las gestiones correspondientes para la construcción de un hospital de Imagen Diagnóstico de Alta Especialidad y la implementación de un programa de transporte gratuito en beneficio de los maestros rurales.



Al dar inicio a las actividades de proselitismo en Tamaulipas, Hamscho Ibarra, dijo que luchará por la transformación magisterial porque con la base todo y sin la base nada.



Acompañado por los integrantes de la planilla blanca, dijo que las maestras y maestros conocen las necesidades del gremio, y que se han sumado a su proyecto para cumplir el objetivo de darle otro rostro a la sección 30 del SNTE, 'y con la defensa permanente de los intereses de toda la base sindical y no de unos cuantos', señaló.



Dijo que al menos 70 mil trabajadores de la educación, están en condiciones de ejercer su derecho a un voto libre, directo y secreto, en las 235 asambleas de elecciones en el estado a realizarse el próximo 09 de diciembre.



El candidato a dirigir los destinos de la organización magisterial, basó su proyecto en 10 ejes fundamentales.



'Principalmente vamos a promover y a mejorar los servicios de salud, promoveremos la construcción de un hospital de alta especialidad de imagen diagnóstico, buscaremos como sindicato edificar nuestro propio hospital, revisaremos el fondo de vivienda para los trabajadores del estado para que los maestros adquieran una vivienda digna y con intereses bajos, vamos a defender la educación pública y fomentar la capacitación para los trabajadores, implementaremos la escuela de profesionalización docente, además de maestrías y doctorados, gratuitos, solo pagaran la titulación', señaló.



Se refirió a una transparencia total en la caja de ahorros porque de momento no se sabe cuánto se tiene y cuanto rendimiento se otorga en un sindicato en donde la transformación magisterial, es la prioridad en su propuesta de trabajo.



Para el proceso de elección que se realizará el próximo 09 de diciembre, serán instaladas un total de 235 urnas en el estado, en dónde todas y todos los trabajadores de la educación podrán ejercer su voto a favor del candidato de su preferencia.



'Y yo confió en una campaña limpia y de reconocimiento, que sea un ejemplo ciudadano, aquí no cabe la trampa ni el chanchy, tenemos maestros capacitados para la defensa del voto', refirió.



Finalmente dijo que de no resultar favorecido con los votos, habrá de levantar la mano a quien resulte ganador de la dirigencia sindical con el único propósito de sumar esfuerzos y fortalecer al sindicato de la sección 30 del SNTE en Tamaulipas.