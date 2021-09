Monterrey la hace competencia a vendedores de autos usados

Tienen vendedores de autos usados de la frontera competencia con la ciudad de Monterrey debido a los altos costos en la importación y regularización

Por: Redacción INFO7

septiembre, 17, 2021 12:41

Por los altos costos en la importación y regularización de los vehículos americanos ahora Monterrey se convirtió en una competencia real para los vendedores de autos en la frontera, así lo aseguró el empresario del ramo, Tomás Cantú González.

Explicó que el trámite de importación se encuentra entre los 60 y 80 mil pesos.

"Si juntas el precio del vehículo junto con el precio de los impuestos de la importación, más lo del agente aduanal y todos los conceptos y haces una comparativa con algún vehículo similar o igual, mexicano, de agencia que el mercado más cerca es Monterrey los precios están muy similares, entonces pues básicamente dices me voy aquí a Monterrey", señaló.

Por ahora y tras el operativo de la Secretaria de Finanzas del pasado 2 de septiembre cuando se aseguraron varios de estos vehículos en calles de Matamoros los vendedores de autos americanos siguen con algo de temor y precaución.

"Después de este decomiso se pusieron de acuerdo para guardar los carros por un periodo pues no lo comentaron pero yo me imagino que están por volver a sacar la mercancía, yo creo que ya vieron que no fue constante, que fue ese susto que dieron sorpresa y bueno pues ahorita la ciudad se ha mantenido tranquila", finalizó.

