Migrantes en Tamaulipas exigen soluciones a su situación

Foto: Especial

Diariamente son expulsados de Estados Unidos, un promedio de 120 personas por el puente que conecta a el Valle de Texas con Tamaulipas.

Por: Víctor Hugo Guerra

julio, 13, 2022 17:00

La llegada masiva de grupos de migrantes a la frontera de Tamaulipas se está saliendo de control, en su desesperación, miles de migrantes acuden en grandes grupos a los albergues donde se lleva a cabo la inscripción para solicitar asilo en Estados Unidos, al no encontrar lugar comienzan las discusiones y empujones, justo cuando tratábamos este tema con el pastor Héctor Silva, director del albergue Senda de Viva, la entrevista fue interrumpida por uno de los voluntarios haitianos en el vecino país.

“Se está llegando a un tema donde ya la gente ya no sabe automáticamente que hacer, nosotros verdaderamente queremos llevar ese mismo… (discute voluntario haitiano) Mira a ese no lo vamos a aceptar en el programa, este no entra con nosotros, ya hermano, ya no quiero hablar contigo, yo no quiero hablar contigo”, dijo.

Se trató del reclamo de un migrante de origen haitiano que lleva siete meses intentando lograr ser inscrito con su familia en la lista de quienes pueden acceder a ser entrevistados y poder obtener el ingreso legal a Estados Unidos, los propios voluntarios reconocen la desesperación.

Fue cuestionado sobre con cuantos miembros de la familia está viajando y respondió. “Cuánta gente traes?…, Cinco…, No te han dado nada todavía…, No hay nada, nada”

France Jusef, es el voluntario de Haitian Bridge Alliance, que en su afán de poner orden al descontrol de las filas afuera del albergue, pidió que esa persona no fuera atendida, el mismo reconoce que se trata de actos de desesperación.

“Yo creo que de vez en cuando se trata de la desesperación del trayecto de once países para llegar aquí y creyendo que ya llegó al punto de partida, a veces las cosas se ponen medio difícil”, señaló.

Diariamente son expulsados de Estados Unidos, un promedio de 120 personas por el puente que conecta a el Valle de Texas con Tamaulipas, estas se suman a las mil 500 personas que se estima, estén viviendo en las banquetas cercanas a los albergues, migrantes de todas las nacionalidades reclaman ser inscritos en la lista de solicitud de asilo, Claudio Orlando Pérez Ramírez, migrante de Honduras, es uno de los que solicitan ser inscritos.

“Si ahí estoy viviendo, no hay lugares, no me han dado ninguna respuesta si sí o no ya llevo un mes quince días que metí solicitud y no me han avisado nada, aquí adelantito en una carpa”, dijo.

Robetson, originario de Haití llego desde hace un año y aun no es inscrito en la lista.

“Mira yo llegué aquí a las cuatro de la noche, estoy esperando en la fila y no pasa nada, yo vine con mi hija, no sé sólo vine a la fila, llevo tres, yo, mi hija y mi esposa”, agregó.

Los conflictos se siguen dando entre ciudadanos migrantes de distintos países, el semáforo epidemiológico está en rojo, no hay servicios de salud, la comida no alcanza y no hay espacios de atención, a pesar de esto, el encargado del albergue asegura que no se trata de una crisis migratoria.

“Esto es todos los días, ¿es una crisis?, No lo puedo ver como una crisis, no es una crisis, lo que sí estoy viendo es que se pierde el contexto, se pierde, ellos mismos vienen y pierden el control”, mencionó.

